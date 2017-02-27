بالصور.. قرية كاملة ما تزال تعيش في كهف

أ ف ب

في جبال جنوب غرب الصين التي يلفها الضباب وعلى بعد ساعة مشيا على الأقدام، تعيش مجموعة من الأشخاص في كهف كبير يضم 18 عائلة عازمة على البقاء فيه.

وتنعم بلدة زونغدونغ هذه القائمة تحت الأرض بالكهرباء منذ فترة طويلة إلا أن صلتها الوحيدة مع العالم الخارجي هو مسلك متعرج عبر إقليم غيزو.

بيد أن التغير آت. فقد بنت شركة للتطوير السياحي للتو تلفريك يربط بين هذه البلدة الكهف والوادي بكلفة 15 مليون يوان (2,1 مليون يورو). وسيسهل وضع التلفريك في الخدمة اعتبارا من الأول من مايو حياة السكان الذين بإمكانهم استقلاله مجانا، على ما تؤكد الشركة.