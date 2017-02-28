فسحات بيك: قطاع الأغذية مستقر في الإمارات

فهد الأميري (دبي)

قال نائب رئيس مجموعة «أغذية»، مسؤول قطاع المياه والمشروبات والألبان، فسحات بيك لـ «الاتحاد» على هامش معرض «جلفود 2017»، إن «قطاع الأغذية في الإمارات مستقر بفعل استقرار الوضع الاقتصادي الذي يتقدم باستمرار، أما عن التنافسية فهي صعبة لكثرة الشركات التي دخلت مجال الإنتاج الغذائي، وتوقع أن يكون «عام 2017 عام تحد، وسنواجهه باستمرار النمو في الشركة من خلال طرح منتجات جديدة، مع التركيز على الابتكار وتوسيع شبكة التوزيع والتصدير، ونحن نصدر حالياً».

وحول منتجات الشركة قال «لدينا حالياً 14 علامة غذائية، أهمها العين زيرو، وهناك خطط لطرح منتجات جديدة، حيث نطمح إلى طرح منتجات عضوية صحية».

وأضاف فسحات بيك «سيكون لدينا مصنع لمياه العين في الكويت في الربع الأخير من العام الجاري»، مشيراً إلى افتتاح الشركة مصنعاً للمياه في السعودية في الربع الأخير من 2016، سبقه الاستحواذ على «مياه البيان» العُمانية.

وأضاف: «كما استحوذت مياه العين التي ننتجها على حصة سوقية 24.5% وقيمة سوقية 22.7% لتصبح علامة المياه الأولى في الإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث العالمية إيه سي نيلسن AC NIELSEN».

وعن سياسة التصدير، قال «نصدر حالياً إلى دول الخليج، ولدينا في تركيا مصنع مياه آلبن الذي نصدر من خلاله إلى دول أوروبا، ومصنعنا في مصر لمنتجات الطماطم والملوخية، مركز للتصدير أيضاً إلى أفريقيا وأوروبا».

وأكد بيك تطبيق الشركة لسياسة التوطين قائلاً «شركتنا وطنية، ونحن ملتزمون تعيين المواطنين وفقاً للوائح حكومة أبوظبي، وفي الآونة الأخيرة تم تعيين طارق سعيد الواحدي رئيساً تنفيذياً بالنيابة، وهناك خطة للشركة من خلال رؤية 2020 لتعيين مزيد من المواطنين».