«كاميليشيس» تطرح منتجات جديدة وتنشد التوسع عالمياً

wفهد الأميري (دبي)

اجتذبت منصة مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته «كاميليشيس»، أكثر من 4000 ممثل لشركات محلية وإقليمية وعالمية خلال اليومين الأول والثاني من معرض «جلفود»، عارضةً منتجات عديدة وجديدة من أجود أنواع حليب الإبل، تشمل مشروبات القدرة المعززة بالزنجبيل والجنسينج والكافيين الطبيعي التي تم تحضيرها من أجود أنواع حبوب البن العربية، وحليب الإبل المجفف سريع الذوبان.

وقال مدير عام «كاميليشيس» سعيد جمعة بن صبيح: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير من الشركات بصناعة حليب الإبل التي تكتسب سمعة عالمية، مع زيادة الوعي بفوائده الصحية العديدة»، مضيفاً: «أطلقنا في هذا المعرض منتجات جديدة من أجود أنواع حليب الإبل، ونتطلع قدماً لاستهداف شركات عالمية متخصصة في توزيع وبيع المواد الغذائية، علاوة على خبراء في قطاع الضيافة، ودخول أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم».

ومن بين المنتجات الجديدة للشركة في المعرض، مشروب «تريجر» المقوي للرجال، المعزز بفوائد نبات «تونكات علي» وعسل السدر، وأيضاً مشروب «جلوري» للسيدات المعزز بالفيتامينات وجوز الهند والشوكولاته، ومشروب «وندر» المدعم بـ 12 نوعاً من الفيتامينات التي يحتاجها الأطفال، إضافة إلى آيس كريم بـ 10 نكهات فريدة، مثل الزعفران، والقرفة، والزنجبيل، والهيل، والتمر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة «كاميليشيس» أكثر من 3 ملايين لتر في السنة، وتلتزم الشركة بكل المعايير الدولية الحاصلة على شهادة «آيزو» 22000 لكل مرافق المزرعة.