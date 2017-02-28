محمد بن راشد: المعارض المتميزة عنصر مهم لتنشيط الحركتين السياحية والتجارية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المعارض المتميزة تشكل عنصراً مهماً لتنشيط الحركتين السياحية والتجارية في أسواقنا، وتتيح الفرصة للشركات العالمية المشاركة فيها للتعرف إلى ثقافة دولتنا وحضارتها ونمط حياة شعبها ومجتمعها المتنوع، وفي الوقت ذاته تروج للإمكانات والبنية التحتية والتسهيلات التي توفرها بلادنا للمستثمرين والسياح والزائرين من شتى الجنسيات، وعلى مختلف مشاربهم وأهوائهم.

جاء ذلك، أمس، خلال زيارة سموه معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي يستضيفه وينظمه مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام.

وتجول سموه، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، في مختلف ردهات وقاعات المعرض، حيث استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جولته العامة في القاعة الثامنة، ثم قاعة الشيخ سعيد، ثم القاعة الثانية وصولاً إلى قاعة زعبيل الكبرى.

واطلع سموه على محتويات المعرض الذي يختص بتجارة المواد الغذائية والضيافة والمشروبات والصناعة ذات الصلة بالضيافة والطبخ والتعليب والتغليف والتوريد وغيرها.وأشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمستوى المشاركتين المحلية والعالمية في هذا الحدث السنوي الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي منذ اثنين وعشرين عاماً على التوالي. ومن المعروف أن «جلفود» هو الأكبر والأشهر عالمياً، وتشارك في دورته الحالية حوالي خمسة آلاف شركة وجهة محلية وعربية وأجنبية، تمثل 120 دولة، منها إيطاليا التي يعد جناحها الأكبر في المعرض الذي يشغل مساحة المركز التجاري بالكامل.