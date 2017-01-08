إنجاز 50% من العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة والرابعة في «براكة»

أبوظبي (وام)

أنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نحو 50% من إجمالي العمليات الإنشائية بالمحطتين الثالثة والرابعة في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية وبدء مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين ما يسهم في دعم الإنجازات المستقبلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.

وتم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن هذه الإنجازات الخاصة بالعمليات الإنشائية التي نجحنا في تحقيقها خلال مراحل بناء المشروع تؤكد التزامنا المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة وتعتبر تتويجاً لجهود فريق العمل وتفانيهم.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن فخره بفريق العمل والقائمين على المشروع باعتبارهم مساهماً رئيساً في استدامة النجاح في أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.