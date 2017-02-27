فريق أبوظبي يعبر بنجاش في حفل الـ 20

دبي (الاتحاد)

اقترب فريقا أبوظبي وبن دري من التأهل للدور النهائي من كأس جوليوس باير الذهبية للبولو المقامة حاليا بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، بعدما حققا الفوز على فريقي بنجاش ومهرة، أمس الأول بعد جولة من الإثارة والمتعة، وشهدت المباراتان 38 هدفاً.

ففي المباراة الأولى، نجح فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني والفريدو كابيللا مايسترو اللقاء في تحقيق فوزه الثالث على التوالي بنتيجة 13-7، بعد مواجهة قوية ومثيرة، وجاء الأداء متباينا خلال الأشواط الخمسة ففي الشوط الأول تقدم فريق أبوظبي بشكل لافت وأنهى الشوط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق بنجاش ثم رجحت كفت فريق بنجاش في الشوط الثاني، وأدرك التعادل 4-4 مع نهاية الشوط الثاني.

وعاد أبوظبي في الشوط الثالث، ونجح في إضافة ثلاثية دون رد، بينما جاء الشوط الرابع مناصفة بين الفريقين حيث أحرز كليهما هدفين لينتهي الشوط بتقدم أبوظبي 9-6، أما الشوط الخامس فقد شهد سيطرة واضحة لفريق أبوظبي، ليؤكد أحقيته بالصدارة والتأهل من المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وأثمرت هذه السيطرة عن 4 أهداف ليرفع رصيده إلى 13 هدفا فيما أحرز فريق بنجاش هدفه السابع والأخير.

أما المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي بن دري ومهرة فقد شهدت 18 هدفا، كان نصيب بن دري منها 10 أهداف بينما أحرز مهرة 8 أهداف بعد مباراة اتسمت في أغلب فتراتها بالندية رغم الجهد الكبير الذي بذله كل من سعيد بن دري كابتن الفريق ومهاجمه المحترف فرانسيسكو الذي سجل بمفرده نصف أهداف الفريق، وتأرجحت النتيجة بين الفريقين ما بين تقدم لفريق بن دري في الشوط الأول بنتيجة 3-2 ثم في الشوط الثاني 5-4، ويشهد الشوط الثالث تقدم فريق مهرة لأول مرة بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف بعد أن أحرز مهرة ثلاثة أهداف فيما لم يستطع بن دري تسجيل أية أهداف.

وينجح فريق بن دري في العودة للمباراة، ويغلق جميع المنافذ أمام مهرة، ويحرز هدفين متتاليين ليدرك بهما التعادل لينتهي الشوط الرابع بالتعادل بسبعة أهداف لكل منهما إلا أن الشوط الخامس والحاسم جاء شوطا استثنائيا خطف فيه فريق بن دري نتيجة المباراة بعد أن سجل ثلاثية رائعة ليرفع رصيده إلى 10 أهداف فيما استطاع مهرة تسجيل هدفه الثامن ليقف رصيده عند هذا الحد.

من جانب آخر، تستأنف مباريات البطولة غدا بمباراتين، الأولى تجمع بين بن دري والحبتور والثانية بين الذئاب وزيدان.