سالم عبدالرحمن يحقق أول فوز على الروسي ريزانتسيف

رضا سليم (الشارقة)

يسدل الستار، مساء اليوم، على منافسات بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج، التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، تنافسوا على مدار 10 أيام على لقب النسخة الأولى من السلسلة التي تقام على مدار 4 محطات. وتقام المحطة الثانية في العاصمة الروسية موسكو من 11 إلى 22 مايو المقبل، والثالثة في العاصمة السويسرية جنيف من 5 إلى 16 يوليو، وتستضيف مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية الحلقة الرابعة والأخيرة من 15 إلى 26 نوفمبر المقبل.

ويترقب نجوم العالم ما تسفر عنه الجولة التاسعة والأخيرة، والتي تحدد مصير البطل وتوزيع الجوائز المالية للبطولة البالغة 130 ألف يورو، من بينهما 20 ألف يورو للبطل.

حضر افتتاح الجولة السابعة، أمس الأول، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والحكم الدولي مهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج.

وشهدت الجولة السابعة 7 تعادلات جديدة، ليرتفع معدل التعادلات إلى 47 مباراة من أصل 63 مباراة في البطولة حتى الآن. أما مفاجأة الجولة السابعة، فكانت فوز لاعبنا الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن على الأستاذ الدولي الكبير الروسي ريزانتسيف على الطاولة التاسعة والأخيرة، وهو أول فوز يحققه سالم بعدما سجل من قبل 4 تعادلات وخسارتين، ليرفع سالم رصيده إلى 3 نقاط ويغادر مجموعة المؤخرة. ويتصدر القمة بعد الجولة السابعة مكسيم فاشيير وشهريار ممدياروف برصيد 4.5 نقطة، ويأتي في المركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4 نقطة، من بينهم 3 لاعبين من روسيا هم ألكسندر جريتشوك وديمتري ياكوفينكو، ويان نيبوميتشيلي ومعهم الأميركي هيكارو ناكامورا، والإنجليزي مايكل أدامز.

بينما يأتي في المركز الرابع، برصيد 3 نقاط، سالم عبدالرحمن والمجري جون هامر.

منافسات الثامنة

الشارقة (أبوظبي)

يلتقي في منافسات الجولة الثامنة على الطاولة الأولى المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف مع الأستاذ الدولي الروسي يان نيبوميتشيلي، والأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار ممدياروف بمنافسه الروسي الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر جريتشوك، والإنجليزي المخضرم الأستاذ الدولي الكبير مايكل آدامز مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي ديمتري ياكوفينكو، والأستاذ الدولي الكبير الأميركي هيكارو ناكامورا، حامل ذهبية العالم للشطرنج الخاطف عام 2015، مع الأرميني ليفون آرونيان. ونشهد مواجهة صينية بين الأستاذ الدولي الكبير الصيني دينج لارين مع مواطنه تشاو لي، كما تلتقي الصينية هوييفان مع المجري ريتشارد رابورت، ويلعب سالم عبدالرحمن مع الإسباني فاليخو بونس، والأستاذ الدولي الكبير النرويجي جون هامر مع الأوكراني بافل اليانوف، وهناك مواجهة روسية خالصة، فيلتقي الأستاذ الدولي الكبير الروسي إيفجيني توماشوفسكي مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر ريزانتسيف.