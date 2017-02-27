منتخب الجودو يشارك في «التضامن الإسلامي» بـ 4 لاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج اختيار لاعب منتخب الجودو سيرجيو توما الحائز على برونزية وزن 81 كيلوجراما للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو، كأول ميدالية عربية في الألعاب الصيفية الماضية ضمن متحف مدام (توسو) الشهير، والذي يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم ومقره الرئيس في لندن، وله فروع في دول أخرى، ويحتوي المتحف على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات الفن، والسياسة والرياضة، ويعتبر أول لاعب من المنطقة في الألعاب الفردية يكون ضمن المتحف.

وسيتم وضع مجسم اللاعب توما بنفس البدلة التي خاض بها الأولمبياد وعليها شعار الإمارات بجانب التغطية الإعلامية، التي رافقت فوزه وأصداء الفوز والاستقبالات التي تمت له في مختلف وسائط الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانب آخر اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، برنامج إعداد منتخب الجودو الذي يستعد للمشاركة في الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي الرياضية التي تقام من 12 إلى 22 مايو المقبل، في العاصمة الأذربيجانية باكو وسط مشاركة أكثر من 5000 رياضي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي يضم في عضويته أكثر من 50 اتحاداً من وتقام خلالها 20 مسابقة رياضية فردية وجماعية.

وقال محمد بن ثعلوب: يشارك الجودو الإماراتي في تلك التظاهرة الرياضية الإسلامية بأربعة لاعبين هم خليفة الحوسني في وزن 66 كجم، وتوما في وزن 81 كجم، وميشا في وزن 90 كجم وايفان في وزن تحت 100 كجم، ويتواصل معسكر إعدادهم الداخلي في أبوظبي استعداداً للسفر إلى اليابان لإقامة معسكر مشترك في ضيافة جامعة توكاي اليابانية تنفيذاً لبنود الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع هذه الجامعة العريقة في بلد الساموراي عام 2014. ويشمل المعسكر الذي يستمر 3 أسابيع، زيارة للعديد من المراكز ومدارس الجودو في اليابان والمشاركة في التدريبات مع تلك المراكز، يعود بعدها المنتخب الانتظام في معسكر داخلي آخر قبل التوجه إلى العاصمة المجرية بودابست، ثم باريس لنفس الغرض في أبريل والمشاركة في دورة الإعداد الدولية هناك قبل التوجه إلى باكو استعداداً للبطولة بهدف المحافظة على الإنجازات التي حققها جودو الإمارات في 2016.

على صعيد آخر غادر البلاد أمس إلي المغرب محمد جاسم سجواني الأمين العام المساعد للاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو التي تعقد في مراكش المغربية، ممثلا لجودو الإمارات في انتخابات الاتحاد الجديد، حيث يشتد الصراع من خلال الانتخابات المرتقبة بين دول شمال أفريقيا ودول الخليج العربي.