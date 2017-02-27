«شاطئية اليد» تدخل قائمة تصنيف الفعاليات

دبي (الاتحاد)

دخلت بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية في نسختها الأولى والتي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول، قائمة تصنيف الفعاليات في دبي، ونجح منتخب عمان في الفوز باللقب، عقب تجاوزه نظيره الباكستاني في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، بعدما انتهى الشوط الأول بفوز عمان 11-10، ونجح في الفوز بالشوط الثاني 16-12، فيما جاء منتخب الهند في المركز الثالث بعدما فاز على منتخبنا برميات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في المباراة ولجأ الفريقان لركلات الترجيح وتسابق اللاعبون في إهدارها بغرابة لدرجة أن كل فريق أهدر 5 رميات، فيما نجح الهند في تسجيل الرمية السادسة وأهدرها منتخبنا بغرابة.

وعقب ختام مباريات اليوم الثالث، قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفرق الأربعة بالميداليات والكؤوس وتكريم الحكام والرعاة، حضر مراسم التتويج ناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد وعبدالله الكعبي مدير البطولة ومدير البطولة، وحاتم عبدالرحمن المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ومحمد شفيق رئيس الاتحاد الباكستاني، أمين عام الاتحاد الآسيوي ومحمد طالب المنسق العام للاتحاد الآسيوي.

كان منتخبنا قد ظهر بمستوى أفضل في المباراة الثالثة والأخيرة رغم خسارته للشوط الأول أمام الهند 22-23، إلا أنه عاد في الشوط الثاني ونجح في التعادل 13-13، ويلجأ الفريقان للهدف الذهبي وينجح عيسى البناي في تسجيل الهدف الذهبي ليلجأ المنتخبان إلى الرميات الجزائية، والتي انتهت بهدف لمنتخب الهند.

من جانبه، أعرب عبدالله سعيد الكعبي رئيس لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد ومدير البطولة عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البطولة، وقال:«بدأنا مشوار الكرة الشاطئية، وسوف نستمر بعدما يتم تقييم الوضع ومشاركة المنتخب في البطولة، وإن كنا نرى أن البداية مبشرة، بمشاركة 4 منتخبات في أول نسخة، بجانب الإشادة من جميع الوفود المشاركة».