فريق الإمارات يتوج بطواف أبوظبي تحت زخات المطر

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق الإمارات للدراجات الهوائية بلقب طواف أبوظبي أمس، تحت زخات المطر الذي استمر طيلة فترات المرحلة الرابعة والأخيرة، والتي فاز بها الأسترالي كاليب إيوان من فريق أوريكا سكوت، ليكون الختام مسكاً للعاصمة أبوظبي والدولة، بعد أن نجح فريق الإمارات في حصد اللقب من أول مشاركة له في الطواف الذي أقيم برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ونظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وشركة أر سي إس، ويبلغ مجموع جوائزه 150 ألف يورو. ولعب الدراج البرتغالي روي كوستا دوراً مهماً في فوز فريق الإمارات بلقب الطواف بعد حسمه المرحلة الجبلية أمس الأول بالعين، لينجح الفريق في الحسم أمس. وعلى صعيد المرحلة، تمكن كليب ايوان من تعويض احتفاله المبكر بالمرحلة الثانية، وتفريطه في لقبها بالفوز بمرحلة الختام، بينما حل البريطاني مارك كافينديش من فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي وصيفاً، والألماني اندري جريبيل من فريق لوتو سودال البلجيكي ثالثاً في المرحلة الثالثة أمس.
ونال روي كوستا القميص الأحمر كبطل للطواف، وذهب القميص الأخضر لمارك كافينديش المتصدر بالنقاط، والقميص الأسود إلى كانولا موري بطل السرعة المتوسط في المراحل الأربع، والأبيض إلى جوليان الا فيليب كأفضل متسابق شاب تحت سنة 25 سنة.
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وتوج أبطال المرحلة والطواف، معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس هيئة الصحة أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسعادة الدكتور علي بن تميم المدير العام لـ «أبوظبي للإعلام»، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر اليبهوني رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، وممثلون لرعاة الطواف.
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ونوه بأن مكاسب الطواف تعد كبيرة ليست على مستوى النجاحات التي تحققت، بل لمتابعة كل العالم لفعالياته، ومشاهدة المعالم المهمة في إمارة أبوظبي بمدنها المختلفة، وهو ما يمثل ترويجاً مهماً لأبوظبي التي أصبحت على قمة خريطة الرياضة في العالم.