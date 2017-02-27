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بتوجيهات نهيان بن زايد

«أبوظبي الرياضي» يحتفي بأبطال «الصدفة والصدمة»
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

أمين الدوبلي(أبوظبي)

أقام مجلس أبوظبي الرياضي مساء أمس حفل تكريم لثلاثة من فرسان العرب في أولمبياد ريو دي جانيرو، هم الأردني أحمد أبو غوش صاحب ذهبية التايكوندو في وزن 68 كجم، والمصرية سارة سمير صاحبة الميدالية البرونزية، والسباح السوداني عبد العزيز الفاتح صاحب التجربة الأولمبية الثرية التي تحدى فيها كل الظروف رغم كافة التحديات التي واجهته من أجل أن يكون حاضرا في أكبر تحد رياضي عالمي.

جاء هذا على ضوء توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعلى خلفية التحقيق الذي نشره «الاتحاد الرياضي» في سلسلة حلقات تحت عنوان «أبطال الصدفة والصدمة» من إعداد الزميل محمد البادع.

وأقيم الحفل على هامش طواف أبوظبي، وتضمن دعوة الأبطال الثلاثة لحضور الجولة الختامية من طواف أبوظبي، والاحتفاء بهم من خلال منحهم دروعا تذكارية ومبالغ مالية في حضور الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد بن سلطان للكتاب، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الرحيم البطيح مدير إدارة الاتصال الحكومي بشركة أبوظبي للإعلام.

وأكد عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ترعى وتدعم الإبداع في كل مكان بالعالم، وأن أبو غوش وسارة سمير وعبدالعزيز الفاتح لهم تجارب مميزة تستحق الاحترام والتقدير، وأن كل رياضي يشرف العرب يستحق منا أن نشد على يديه، ونعطيه الحافز للاستمرار في مسيرة التفوق والتميز.

وقال العواني: سلسلة تحقيق «أبطال الصدفة والصدمة» كشفت عن الجوانب الخفية لأهم التحديات التي واجهت أبطالنا العرب في التحدي الأولمبي، وكيف أنهم تغلبوا على الصعاب، وقدموا نموذجا يحتذى به يجب إلقاء الضوء عليه لتعزيزه لدى الأجيال الجديدة، من أجل تحفيزهم على التضحية والعمل والاجتهاد بغض النظر عن الصعوبات والتحديات، ونحن كمجلس أبوظبي الرياضي سعداء بحضور الأبطال، وننتهز تلك المناسبة لكي نشكرهم على تضحياتهم، ونؤكد لهم بأن التضحيات والتجارب الناجحة تجد من يقدرها ويثني عليها. ... المزيد
     
 

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