أمين الدوبلي(أبوظبي)

يعقد اتحاد الجو جيتسو مؤتمراً صحفياً في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم بفندق الريتس كارلتون بالعاصمة أبوظبي، للإعلان عن آخر التجهيزات الخاصة بالنسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام في أيبيك أرينا خلال من 10 إلى 23 أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر ممثلون عن مجلس إدارة الاتحاد ومجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريكين الاستراتيجيين، وأيبيك أرينا الراعي الرسمي، وأن يتحدثوا جميعا عن أهمية النسخة التاسعة، والأرقام المتوقع مشاركتها بالمنافسات في تلك البطولة على مستوى البراعم والناشئين والشباب والكبار في مختلف الفئات والتي من المنتظر أن تحطم جميع الأرقام القياسية السابقة، ولا سيما أنها تقام للمرة الأولى على مدار أسبوعين كاملين.

كما أنه من المنتظر أن يتم إلقاء الضوء على مدينة أبوظبي بوصفها عاصمة الجو جيتسو العالمي باعتبارها تنظم أقوى البطولات في العالم سواء من خلال سلسلة «أبوظبي جراند سلام» أو الجولات التأهيلية لعالمية أبوظبي التي يصل عددها إلى 30 جولة في مختلف القارات. وأيضا كعاصمة القرار العالمي بعد قرار نقل مقر الاتحاد الدولي إليها في الصيف الماضي، وتولي عبدالمنعم الهاشمي منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي منصب الأمين العام.

ومن المنتظر أن يعلن خلال مؤتمر عن البرنامج الزمني للبطولة ومواعيد مهرجان البراعم فيها، ومنافسات الناشئين والشباب والكبار، وبطولة المحترفين، ونزالات الأساطير، فضلاً عن موعد حفل أبوظبي العالمي السنوي الذي يقام على هامشها لتكريم أصحاب المراكز الأولى في التقييم السنوي العالمي والمقرر له مساء 23 أبريل.

الجدير بالذكر أن أبوظبي سبق لها تنظيم بطولة أبوظبي العالمية 8 مرات على التوالي، وأن النسخة الأخيرة سجلت أرقاما قياسية كثيرة باعتبارها أكبر بطولة جو جيتسو في العالم في مكان واحد، بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة، وأكبر بطولة في العالم تحظى بدعم ومشاركة مؤسسات حكومية وغير حكومية (100 مؤسسة)، وأكبر بطولة في العالم من حيث الجوائز المادية أيضا، كما أنها الحدث الرياضي الوحيد في العالم الذي جمع الأساطير في نزالات استثنائية استعراضية على حلبة واحدة في يوم واحد، فضلاً عن أنها البطولة الأكثر متابعة في العالم من قبل عشاق اللعبة في مختلف القارات.