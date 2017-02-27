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أول فريق عربي يحصد ميدالية في الدورات الشتوية بالقارة الصفراء

منتخب هوكي الجليد يحرز برونزية «آسيوية اليابان»
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني لهوكي الجليد برونزية النسخة الثامنة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي اختتمت في مدينة سابورو اليابانية، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مجموعته، على حساب منتخبات منغوليا وسنغافورة وهونج كونج.

كما استطاعت زهرة لاري نجمة منتخب التزلج على الجليد إبهار العالم والقارة الآسيوية بعروضها اللافتة في مسابقات التزلج بالدورة الآسيوية الشتوية، والتي قادتها لصدارة اللاعبات المنافسات في مجموعتها بجانب حصولها على لقب أفضل صور شهر فبراير لعام 2017 في الدورة الآسيوية.

ونجح منتخبنا الوطني في مواصلة عروضه الرائعة وانتصاراته المتتالية التي بدأها بالفوز على منتخب منغوليا بنتيجة ( 6-3)، وكسب منتخب سنغافورة بنتيجة كاسحة (11-2)، تناوب على تسجيل الأهداف كل من: سعيد النعيمي «4 أهداف» عمر الشامسي «هدفين» خليفة المحروقي «هدفين»، جمعة الظاهري، محمد الكعبي، ذياب السبوسي.

كما فاز في مباراته الأخيرة على منتخب هونج كونج بنتيجة (5-3) سجلها جمعة الظاهري «هدفين» وحايز المحيربي وخليفة المحروقي ومحمد العصري.

وحصد منتخبنا الميدالية البرونزية لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية بنسختها الثامنة وسط إعجاب كبير وتصفيق حار من الجماهير اليابانية المتابعة، ليصبح منتخبنا أول فريق عربي يحصد ميدالية في الدورات الآسيوية الشتوية، الأمر الذي يؤكد مكانة منتخبنا الوطني في القارة الآسيوية ودوره الداعم لتطور رياضة هوكي الجليد في ظل إشراف اتحاد الرياضات الجليدية برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وحرصه الكبير على دعم رياضة الإمارات بمزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات. ... المزيد
     
 

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