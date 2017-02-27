منتخب هوكي الجليد يحرز برونزية «آسيوية اليابان»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني لهوكي الجليد برونزية النسخة الثامنة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي اختتمت في مدينة سابورو اليابانية، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مجموعته، على حساب منتخبات منغوليا وسنغافورة وهونج كونج.

كما استطاعت زهرة لاري نجمة منتخب التزلج على الجليد إبهار العالم والقارة الآسيوية بعروضها اللافتة في مسابقات التزلج بالدورة الآسيوية الشتوية، والتي قادتها لصدارة اللاعبات المنافسات في مجموعتها بجانب حصولها على لقب أفضل صور شهر فبراير لعام 2017 في الدورة الآسيوية.

ونجح منتخبنا الوطني في مواصلة عروضه الرائعة وانتصاراته المتتالية التي بدأها بالفوز على منتخب منغوليا بنتيجة ( 6-3)، وكسب منتخب سنغافورة بنتيجة كاسحة (11-2)، تناوب على تسجيل الأهداف كل من: سعيد النعيمي «4 أهداف» عمر الشامسي «هدفين» خليفة المحروقي «هدفين»، جمعة الظاهري، محمد الكعبي، ذياب السبوسي.

كما فاز في مباراته الأخيرة على منتخب هونج كونج بنتيجة (5-3) سجلها جمعة الظاهري «هدفين» وحايز المحيربي وخليفة المحروقي ومحمد العصري.