فاطمة بنت هزاع: دعم «أم الإمارات» وراء نجاح البطولة

مصطفى الديب (أبوظبي)
رفعت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لرعايتها الكريمة للنسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز التي اختتمت أمس الأول في مضمار نادي أبوظبي للفروسية. وأشارت إلى أن النجاح الكبير الذي لاقاه تنظيم هذا الحدث الدولي يرجع الفضل فيه إلى الدعم المقدر الذي تقدمه سموها لمثل هذه الأحداث، والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى قطاع الرياضة النسائية في أبوظبي، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في ميادين المنافسات الرياضية الدولية.
وتوجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بجزيل الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على المساندة والدعم الذي قدمه المجلس خلال كل مراحل الإعداد والتنظيم للكأس، وشكرت اتحاد الفروسية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مثمنة الدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في رعاية وتطوير رياضة الفروسية في الدولة.
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وكانت البطولة، التي اختتمت مساء أمس الأول، قد حققت نجاحاً كبيراً على الصعد كافة، وكان التنوع الكبير في جنسيات الفرسان والفارسات من أهم النجاحات التي حققتها هذه النسخة، حيث شارك 116 فارساً وفارسة من عشرين دولة، وهو الرقم الأعلى بين النسخ الأربع للبطولة.
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ونجحت نادية تريم في خوض تجربتي الجائزة الكبرى من دون أخطاء على الإطلاق، سواء في التصفية الأولى، أو في التجربة النهائية التي خرجت فيها من دون أخطاء بزمن 45.40 ثانية، واحتلت الفارسة الإماراتية المركز الثالث بفارق الزمن عن البطلة ماريا فيكتوري من بورتوريكو التي حققت زمناً قدره 36.43 ثانية، وهو الزمن الأقل من بين الست فارسات اللاتي شاركن في التصفية النهائية. وشهدت النسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لقفز الحواجز حضوراً جماهيريا لافتاً، لاسيما وأن اليوم الأخير شهد امتلاء مدرجات مضمار نادي أبوظبي للفروسية.
ولم يقتصر الحضور الجماهيري على فئة محددة، حيث توافدت جميع الأعمار من الأطفال وحتى الكبار، وأقبل الأطفال على الاستمتاع بفاعليات القرية التراثية التي ضمت مجموعة من الألعاب الشيقة وعلى رأسها تجربة ركوب الخيل الصغير، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية مع الصقور، إضافة إلى مجموعة من الألعاب الأخرى والأقسام المتخصصة في الموضة وملابس السيدات التراثية.