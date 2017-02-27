بالصور..أمطار الخير تغمر الإمارات

لمياء الهرمودي وهالة الخياط والسيد حسن ومحمد صلاح وإيهاب الرفاعي عائشة الكعبي (إمارات الدولة)لمشاهدة الصور اضغط هنا

هطلت أمطار الخير بغزارة أمس على مدينة أبوظبي، ومختلف مناطق الدولة، واستمرت ساعات طويلة، وسط توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطولها صباح اليوم على شمال وشرق الدولة.وسقطت أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق الدولة أمس حيث سقطت أمطار متوسطة على الشارقة وأم القيوين ومطار مدينة العين، فيما سقطت أمطار خفيفة على دبي، رأس الخيمة، عجمان، ومتوسطة إلى غزيرة على أبوظبي والرويس. وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 7.9 درجة مئوية. وكان الطقس أمس غائماً جزئياً والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة أحياناً فوق البحر والمناطق المكشوفة. وازدادت الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية. وكان البحر مضطرب الموج بوجه عام في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان، مضطربا أحيانا خاصة مع وجود السحب.وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط بعض الأمطار خلال فترة الصباح شمالا وشرقا، وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا بمعدل درجتين مئويتين.والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة خاصة الداخلية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في عمق الخليج العربي ومتوسط في بحرعمان.فيما غداً سيكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب على مناطق متفرقة خاصة الداخلية منها، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. كما هطلت صباح أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على مختلف المناطق في إمارة الشارقة، حيث انخفضت درجات الحرارة ، ما شجع الجمهور على الخروج وارتياد الحدائق والمناطق السياحية في مختلف أرجاء الإمارة .وأشاد الجمهور بالجهود التي تبذلها البلديات في سحب المياه المتجمعة، والمساهمة في انسيابية الطرق، معربين عن رضاهم التام على تلك الجهود الجبارة. وقال المواطن محمد عبدالعزيز من إمارة الشارقة:» ان استعدادات البلدية واضحة حيث نرى المعدات وآليات سحب المياه موجودة قبل موعد سقوط الأمطار بـ 24 ساعة، وبذلك بهدف منع تجمع المياه خاصة أمام الجوامع وهذا أمر إيجابي، يشكرون عليه.»وشهدت المنطقة الغربية هطول أمطار متفاوتة بين المتوسطة والغزيرة على معظم المدن، واستمرت منذ ساعات الصباح الأولى حتى مساء أمس، فيما استمرت حركة الملاحة البحرية دون توقف من وإلى جزيرة دلما. وفي مدينة السلع، شهد الشارع الدولي ومدينة بعيا السلع هطول أمطار غزيرة، واستمرت الحركة المرورية على الطريق بانسيابية ودون توقف، وتجمعت كميات من المياه في الشوارع الداخلية والمنخفضات في المدينة. وفي مدينة زايد، تفاوتت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة خلال الفترة الصباحية، وفي جزيرة دلما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية من جزيرة دلما إلى جبل الظنة، حيث انطلقت 3 رحلات بحرية أمس. كما هطلت عصر أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على المناطق الشرقية والوسطى التي تأثرت بمنخفض جوي تصاحبه كتلة باردة ورياح شديدة ساعدت على تكون السحب الركامية.وشهدت منطقة مصفوت وضواحيها سقوط زخات خفيفة ومتفرقة عمت أرجاء المنطقة وصولا إلى حتا مصحوبة برياح شديدة وانخفاض جوي ملحوظ، كما أنها هطلت على منطقة الذيد والمدام والبداير التابعة لإمارة الشارقة، فيما شهدت منطقة شعم وخت ووادي غليلة وشوكة ووادي اصفني التابع لإمارة رأس الخيمة أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.تعليق الصيد في خور أم القيوين اعتباراً من أول مارسسعيد أحمد (أم القيوين) أعلنت لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين، إيقاف صيد الأسماك في خور الإمارة، اعتباراً من أول مارس وحتى أول يوليو 2017، مدة أربعة أشهر، لإعطاء الأسماك المحلية فرصة للتكاثر وزيادة المخزون السمكي.وقال منصور سلطان الخرجي، رئيس لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين: إن قرار وقف حركة الصيد في خور الإمارة، حقق نتائج إيجابية في نسبة زيادة الأسماك المحلية مثل البياح والصافي وغيرها، وأن النسبة في ارتفاع مستمر عاماً بعد عام، لافتاً إلى إن فترة وضع البيض تعتبر في غاية الأهمية، لأنها تساهم في دخول أجيال جديدة في الخور.وأشار إلى إن القرار يأتي بتوجيهات حكومة أم القيوين، للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي للإمارة، وقد حددت اللجنة 79 قارباً لممارسة المهنة في الخور خلال فترة السماح، بعد أن تم تسجيل بياناتها، مشيراً إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين اللجنة والشرطة، لمراقبة الخور والتأكد من التزام الجميع وقف الصيد.

تعليق الصيد في خور أم القيوين اعتباراً من أول مارس

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين، إيقاف صيد الأسماك في خور الإمارة، اعتباراً من أول مارس وحتى أول يوليو 2017، مدة أربعة أشهر، لإعطاء الأسماك المحلية فرصة للتكاثر وزيادة المخزون السمكي.

وقال منصور سلطان الخرجي، رئيس لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين: إن قرار وقف حركة الصيد في خور الإمارة، حقق نتائج إيجابية في نسبة زيادة الأسماك المحلية مثل البياح والصافي وغيرها، وأن النسبة في ارتفاع مستمر عاماً بعد عام، لافتاً إلى إن فترة وضع البيض تعتبر في غاية الأهمية، لأنها تساهم في دخول أجيال جديدة في الخور.

وأشار إلى إن القرار يأتي بتوجيهات حكومة أم القيوين، للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي للإمارة، وقد حددت اللجنة 79 قارباً لممارسة المهنة في الخور خلال فترة السماح، بعد أن تم تسجيل بياناتها، مشيراً إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين اللجنة والشرطة، لمراقبة الخور والتأكد من التزام الجميع وقف الصيد.