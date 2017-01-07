تعيد حفيدها حديث الولادة للمستشفى بسبب قبحه

أعادت امرأة حفيدها حديث الولادة إلى المستشفى بتهمة مبادلته برضيع آخر بسبب قبحه جدا.
واتهمت الجدة الموظفين بمستشفى، سانتا مارتا شمالي كولومبيا، بمبادلته برضيع آخر، ودللت على ذلك بأن الطفل الذي "أعطي لها" قبيح جدا ولا يمكن أن ينتمي لعائلتها.
واقتحمت المرأة المستشفى ومعها الرضيع وأمه، وطالبت الموظفين بمبادلة الطفل مرة أخرى، لكن قالوا لها إنه الطفل الوحيد الذي ولد في ذلك اليوم ولا يمكن بطبيعة الحال "تبديله".
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وأضاف بالاريس "الوضع يحب أن يكون مقبولا، البيولوجيا وعلم الوراثة تلعب دورا في هذا الاختلاف في الصفات، ويجب تقبله".
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