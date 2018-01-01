«انتفاضة جوعى» تسقط فرضية «الأيادي الأجنبية»

طهران (وكالات)
تسارعت وتيرة التحاق المدن الإيرانية بالتظاهرات والاحتجاجات، رافعة شعارات سياسية تطالب بإنهاء نظام الحكم، رغم تصاعد قمع السلطات التي تخشى تحول موجات الغضب والاستياء من الفساد المستشري والفقر إلى ثورة شاملة تؤدي إلى إسقاط النظام في ضوء اهتزاز القبة الحديدة أثناء تظاهرات 2009. والاحتجاجات الحالية تختلف عن تلك التي وقعت عام 2009، والتي اندلعت بعد اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات لإنجاح الرئيس السابق محمود نجاد، المقرب من المرشد علي خامنئي. ولجأت السلطة وقتها إلى حجة «شعبوية» لاقت قبولاً لدى الأغلبية في إيران، نتيجة حملات التعبئة المستمرة، وهي اتهام من وقفوا وراء تظاهرات 2009 بأنهم «عملاء» للقوى الغربية المعادية «للثورة» والجمهورية الدينية بالبلاد.
أما الاحتجاجات الحالية فتأتي تتويجاً لعامين من الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً، رغم الوعود بالتحسن نتيجة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، وتوقعات رفع العقوبات على إيران. لذا، فمن الصعب على السلطات الأمنية والسياسية في إيران اتهام المحتجين بأنهم «نشطاء موالون للغرب»، لأنهم مواطنون إيرانيون عاديون غير قادرين على مواجهة تكاليف المعيشة، بينما يرون مليارات البلد تنفق من أجل تحقيق نفوذ عسكري خارجي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
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وفي محاولته التخلص من إرث نجاد، نجح روحاني في تحسين الأرقام الكلية للاقتصاد، لكن ذلك كان على حساب انكشاف الملايين من الإيرانيين محدودي الدخل على ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية، رغم انخفاض معدل التضخم لما يزيد قليلا عن 10٪.
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وفي مارس 2016، رفع متظاهرون في أصفهان، يحتجون على تأخر رواتبهم وتدهور الأجور وزيادة كلفة المعيشة، لافتات تندد بالتدخل العسكري الإيراني في سوريا، ولم تكن مظاهرة سياسية، لكن العمال والموظفين الإيرانيين كتبوا شعارات ضد إنفاق أموال البلاد في سوريا بينما هم يموتون جوعاً. وفي مايو الماضي، خرجت مظاهرات أمام البنك المركزي في طهران شكل غالبيتها إيرانيون عاديون فقدوا مدخراتهم في مصارف ومؤسسات مالية أفلست، وبعضها كان يعمل بطريقة «توظيف الأموال»، لكنها مؤسسات حكومية، منها مؤسسات تتبع ولو جزئيا إمبراطورية المرشد و«الحرس الثوري» المالية.