«الموارد البشرية» تطلق دليل الجذب والحفاظ على الموظفين في الحكومة الاتحادية

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دليل «الجذب والحفاظ على الموظفين في الحكومة الاتحادية»، وذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤخراً في دبي وحضرها الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات فيها والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.

وأوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن الأخيرة ترمي من إطلاق دليل الجذب والحفاظ على الموظفين في الحكومة الاتحادية إلى دعم إدارات الموارد البشرية والرؤساء المباشرين في الوزارات والجهات الاتحادية على تطوير قدراتهم فيما يتعلق بجذب واستقطاب الخبرات والكفاءات والحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الهيئة أعدت الدليل بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والمقارنات المعيارية في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه، لافتةً إلى أنها حرصت على تضمين الدليل حالات دراسية وتطبيقات عملية لإثرائه وتعظيم الفائدة المرجوة منه.

وذكرت أن الهدف الأساسي من إعداد «دليل الجذب والحفاظ على الموظفين في الحكومة الاتحادية» يكمن في سعي الهيئة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في الحكومة الاتحادية، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار.

وبينت أن الهيئة تهدف من خلال الدليل إلى تطوير منهجية عمل تمكن الوزارات والجهات الاتحادية من تطبيق أفضل الممارسات في مجال جذب الكفاءات والمواهب والحفاظ عليها، والوقوف على عوامل تسرب الكفاءات والمواهب من الحكومة الاتحادية والحد منها.

ولفتت عائشة السويدي إلى أن ثمة العديد من التحديات التي قد تواجه عملية جذب واستقطاب المواهب والكفاءات، ومنها: (تنافسية الأجور، ومحدودية فرص التعلم والتطوير، وكذلك ضعف الاهتمام بتطور الموظف لاحقاً في جهة العمل، وصعوبة الموازنة بين العمل والحياة الخاصة، حيث تتأثر الجوانب المتعلقة بالرفاه الوظيفي للموظفين).