تفكيك خليّة تكفيريّة في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إن وحداتها الأمنية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية، جنوب العاصمة تونس. وأكدت الداخلية في بيان أمس أنه في إطار التّوقّي من الإرهاب، تمكّنت وحداتها الأمنيّة بجهة المروج جنوب العاصمة، من الكشف عن خليّة تكفيريّة، بعض عناصرها مازالت موجودة ببؤر التّوتّر. وأضاف البيان انه تمّ على مستوى محطّة «الميترو الخفيف» بالمروج الرّابع، ضبط شابّ مشبوه تبدو عليه علامات الارتباك وقام بالإدلاء بهويّة مزيّفّة. وأوضح ذات البيان أنه وبتعميق التّحرّيات معه، تبيّن أنّ الموقوف كان قد سافر في ثلاث مناسبات إلى ليبيا، وعثر في موقعه على شبكة التّواصل الاجتماعي، على صور بإحدى المناطق الجبليّة في البلد المذكور وهو بصدد استعمال سلاح من نوع «كلاشينكوف»، كما تبيّن من خلال موقعه بشبكة التّواصل الاجتماعي تواصله مع مجموعة من الشّبان داخل وخارج تونس في علاقة بالتّنظيمات الإرهابية. وأشارت الداخلية إلى أنه تمّ التّعرّف على عنصرين منهم بجهة «الورديّة» من محافظة تونس العاصمة، والاحتفاظ بهما، وعلى عنصرين آخرين متواجدين خارج الوطن أحدهما يستغلّ هويّة مزيّفة في إحدى الدّول الأجنبيّة والآخر موجود بإحدى بؤر التّوتّر، مضيفة إن الأبحاث مازالت متواصلة في شأن هذا الموضوع.

.. ونقابة أمنية تدعو منسوبيها لعدم التصويت في الانتخابات البلدية

تونس (د ب أ)

دعت نقابة أمنية في تونس العاملين بها من رجال الأمن إلى الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية بدعوى البقاء على الحياد.

وقال متحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، أكثر النقابات تمثيلا للأمنيين في تونس، عقب جلسة عامة للمكتب التنفيذي للنقابة إن تصويت رجال الأمن يشكل خطرا على مؤسسة الأمن والسجون. وقال المتحدث شكري حمادة لإذاعة موزاييك الخاصة «نحن نتحدث عن مؤسسة مستقلة ومحايدة ونحن حاملو السلاح ومطالبون بتنفيذ القانون لا بد أن نبقى على نفس المسافة من جميع التونسيين والتونسيات». وكان البرلمان منح حق التصويت لرجال الأمن في 31 يناير الماضي بعد خلاف دام لأشهر بين الأحزاب السياسية.

ولا يتمتع رجال الأمن والعسكر بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عقود، وتم تكريس مبدأ الحياد للأمن والجيش، بعد صدور الدستور الجديد بعد الثورة في 2014 مع أنه لا ينص صراحة على هذا الاستثناء.