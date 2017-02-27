حنيف ‬القاسم: ‬التعليم ‬من ‬أهم ‬حقوق ‬الإنسان ‬في ‬مجتمع ‬المعرفة

باريس (وام)

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي حرص المركز على القيام بدوره في دعم الوعي بحقوق الإنسان بمعناها الشامل وليس مجرد الحقوق السياسية. وأضاف أن القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان هي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها التعليم لأنه بدون التعليم والوعي والثقافة لا يستطيع الإنسان أن يتمتع بحقوقه بل على العكس يصبح أداة ووسيلة وآلة تدمير في يد من يستطيع التلاعب بعقله وتزييف وعيه وشحن رأسه بأفكار ظلامية متطرفه تحول الإنسان إلى طاقة كراهية وآلة تدمير وهذا ما ينبغي أن يتم القضاء عليه من خلال تمكين المهمشين في العالم العربي والإسلامي من التعليم الجيد.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفال منظمة اليونسكو في باريس بجائزة «اليونسكو- الملك عيسى بن حمد آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم» وقد تم منح الجائزة هذا العام لمؤسستين إحداهما ألمانية والثانية بنجلاديشية وذلك لجهودهما في تعليم المهاجرين والنازحين من المجتمعات التي تشهد حروبا وصراعات.

وثمن معالي الدكتور حنيف القاسم جهود مملكة البحرين وحرصها على تمكين المجتمعات الفقيرة في العالم من الحصول على مستوى تعليمي متميز يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير فرص التعليم لمن لا يستطيعون الحصول عليها بسبب الفقر أو الحروب والتهجير. وتقدم معالي الدكتور حنيف القاسم في ختام الفعالية بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين ومعالي ماجد بن علي النعيمي وزير التعليم في البحرين والسيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو مثمناً الدور الذي تقوم به الجائزة في دعم ثقافة حقوق الإنسان وتمكين المهمشين اجتماعيا من الحصول على التعليم الجيد الذي يحفظ أدميتهم وكرامتهم ويحولهم إلى طاقة خير لمجتمعاتهم والعالم.