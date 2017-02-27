الكويت (وكالات)

هنأ أمير دولة الكويت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، مقدراً ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين عبر مشاركتهم الفعالة وحضورهم ومتابعتهم المهرجانات التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد بما تميزت به من سلوك حضاري، داعياً الجميع لـ«استذكار نعمة التحرير التي أنعم الله بها على الوطن الغالي وعلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ينعم بها الوطن العزيز والى العمل المخلص والبناء لخدمته وتوجيه كافة الطاقات لنهضته والرقي به وازدهاره».

وأشاد بالتغطية الإعلامية الواسعة التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام الرسمي والخاص لإبراز مظاهر هذه الاحتفالات وبالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ممثلة بقياداتها وضباطها وأفرادها لتأمين الأجواء المريحة وعلى المشاركات المتميزة التي قامت بها الجهات الأخرى بالتحضير والإعداد لهذه الاحتفالات. واستذكر سموه شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن الغالي والذود عنه، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار.

كما وجه سموه تحية إجلال وشكر إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة على مشاركة دولهم لدولة الكويت أفراحها واحتفالاتها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مختلف مظاهر الاحتفالات ووسائل التعبير والتي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط دول مجلس التعاون والتي كان لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الكويتيين، متمنياً سموه رعاه الله لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دوام الصحة وموفور العافية ولدول المجلس ولشعوبها كل الرقي والازدهار. كما شكر سموه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركة دولهم احتفالات الكويت الوطنية، راجياً سموه لهم موفور الصحة وتمام العافية مبتهلا الله «أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمن والرخاء والازدهار».