الكويت (وكالات)
هنأ أمير دولة الكويت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، مقدراً ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين عبر مشاركتهم الفعالة وحضورهم ومتابعتهم المهرجانات التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد بما تميزت به من سلوك حضاري، داعياً الجميع لـ«استذكار نعمة التحرير التي أنعم الله بها على الوطن الغالي وعلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ينعم بها الوطن العزيز والى العمل المخلص والبناء لخدمته وتوجيه كافة الطاقات لنهضته والرقي به وازدهاره».
وأشاد بالتغطية الإعلامية الواسعة التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام الرسمي والخاص لإبراز مظاهر هذه الاحتفالات وبالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ممثلة بقياداتها وضباطها وأفرادها لتأمين الأجواء المريحة وعلى المشاركات المتميزة التي قامت بها الجهات الأخرى بالتحضير والإعداد لهذه الاحتفالات. واستذكر سموه شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن الغالي والذود عنه، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار.
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