قتيلان بتفجير انتحاري على نقطة تفتيش في بنغازي

بنغازي، طرابلس(وكالات)

قال مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي، أمس، إن تفجيراً استهدف نقطة تفتيش للدوريات الأمنية في بنغازي أدى لسقوط قتيلين وإصابة آخرين، بينهم آمر محاور القوات الخاصة، وفقاً لموقع «بوابة الوسط» الإخباري. وأكد المسؤول الإعلامي أن الانفجار وقع بالتزامن مع مرور موكب عسكري متوجه إلى محور غرب بنغازي. ما أدى إلى إصابة آمر محاور القوات الخاصة، النقيب محمود الورفلي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظات الأولى والتي تلت الهجوم الانتحاري، ويظهر الفيديو احتراق عدد من السيارات نتيجة الهجوم.

إلى ذلك، طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الأطراف والقوى الليبية باستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية. وأعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي الخميس والجمعة الماضيين في منطقة أبو سليم بالعاصمة الليبية طرابلس.. مناشدا الأطراف المتصارعة بالالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أثنى بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

من جانب آخر، نددت ست دول بالاشتباكات التي وقعت في بوسليم في العاصمة طرابلس، بينما رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة. جاء ذلك في بيان موقع باسم سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكدوا أن استخدام القوة يجب أن يكون حكراً لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية. واستنكر البيان التهديد الذي تعرض له رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قبل أيام، مطالباً جميع الأطراف بوقف أعمال العنف التي تؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين، وتقويض آفاق المصالحة السياسية والاجتماعية في ليبيا. وجدد البيان تأكيده أن الليبيين يجب أن يقرروا مستقبلهم، معرباً عن استعداد الدول الموقعة على البيان دعم جهود بناء ليبيا قوية ومزدهرة، وموحدة وتنفيذ رؤية الاتفاق السياسي لتحقيق انتقال سلمي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة منتخبة.

كما رحب الاتحاد الأوروبي وباتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى اشتباكات في حي أبوسليم. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن في بيان له التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تشرف عليه الأجهزة المعنية التابعة لها، وأعيان من مدينتي ترهونة و غريان، وتشكيل لجنة لمراقبته. ورحب بيان للاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى الاتفاق، معتبراً أن العنف لن يحل أي تحديات سياسية في ليبيا، وأن الحوار والوحدة فقط يمكنهما تحقيق السلام والاستقرار والأمن لليبيين. كما أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحوادث الأخيرة تدل على الحاجة للإسراع في إيجاد حل سياسي، وبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن لجميع الليبيين.