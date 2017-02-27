ألمانيا: 3500 هجوم على لاجئين في 2016

برلين (أ ف ب)
أحصت ألمانيا العام الفائت نحو 3500 هجوم على لاجئين وطالبي لجوء، أي نحو عشرة هجمات يوميا، وفق معلومات لوزارة الداخلية.
وأسفرت هذه الهجمات عن 560 جريحا بينهم 43 طفلا، وفق ما أوضحت الوزارة في رد مكتوب على سؤال برلماني.
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ونقلت الوزارة عن إحصاءات للشرطة أن الفين و545 هجوما استهدفت لاجئين العام الفائت. ولم يتوافر حتى الآن أي رقم للمقارنة مع الأعوام السابقة لأن هذا النوع من الهجمات لم يتم إحصاؤه في شكل منفصل إلا في 2016.
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وتدفُق طالبي اللجوء شكل ضغطا كبيرا على المستشارة انجيلا ميركل وصب في مصلحة حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة.
وتراجع عدد الوافدين في شكل كبير في 2016 وناهز 280 ألف طلب لجوء. ويعزى هذا التراجع خصوصا إلى إغلاق «طريق البلقان» وتوقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016.