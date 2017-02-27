اغتيال مسؤول صومالي بمقديشو

مقديشو (د ب أ)

قتل مسلحون مجهولون مسؤولا بارزا يعمل في مكتب رئيس البرلمان الصومالي في مقديشو، صباح أمس، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية أمس. وقتل المسؤول الذي يدعى عبد القادر مورسال صلاد، برصاص رجلين، كانا مسلحين بالمسدسات، بالقرب من منزله في حي «داركينلي»، بينما كان متوجها إلى مقر عمله.

ولقي صلاد حتفه على الفور، بعد أن تعرض لاطلاق نار في الرأس والصدر عدة مرات، برصاص المسلحين، اللذين هربا لاحقا من الموقع قبل أن تصل الشرطة وتبدأ التحقيق.ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن حادث القتل، لكن ألقى مسؤولون محليون باللوم في ذلك على جماعة الشباب الإرهابية.