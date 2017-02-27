البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين

الخرطوم (وكالات)

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأول ببيت الضيافة في الخرطوم، مجموعة من رجال أعمال أميركيين يزورون البلاد هذه الأيام. ورحَّب خلال اللقاء بالمستثمرين من دول العالم كافة والمستثمرين الأميركيين في السودان، مؤكداً اهتمام الرئاسة بكل المستثمرين. وقال وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل إن الرئيس البشير أكد للوفد الأميركي ترحيبه بالمستثمرين من العالم كافة والمستثمرين الأميركيين، مؤكداً رغبة الحكومة في تطوير مناخ الاستثمار. وأشار فيصل إلى أن اللقاء عكس رغبة العالم الخارجي للاستفادة من فرص الاستثمار في السودان، والاستفادة من موارده الكبيرة.

من جانبه، قال عضو الوفد كريك لوفونيل مستشار العضو السابق بالكونجرس الأميركي، في تصريح صحفي «أنا جزء من مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين، أتينا لنرى فرص الاستثمار في السودان». وأضاف «كان اللقاء مع الرئيس البشير لإخطار سيادته بأننا أتينا للاستثمار، ولطرح الميزات التجارية والتقنية الأميركية للسودان».

وقال «إن الرئيس كان لطيفاً جداً وأخطرنا بأنه يريد أن يرى علاقات أفضل بين بلدينا، وهذا ما نسعى إليه نحن بأن نشهد علاقات أفضل بين هذا الجزء من أفريقيا وأميركا». وقال كريك «إن الرئيس رحَّب بنا بأريحية كاملة، وقال لنا إننا مرحب بنا في بلده، ومن جانبنا قلنا للرئيس إننا سنعود إلى السودان لمزيد من التفاعل بيننا وبين رجال الأعمال والشركات السودانية».