السيسي يدعو لتنسيق عالمي لمواجهة تنامى خطر الإرهاب

القاهرة (وكالات)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأميركية، مشيراً إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وخاصة على الصعيد العسكري الذي شهد على مدار عدة عقود تعاوناً مثمراً بين البلدين، لما فيه المصلحة المشتركة للجانبين والمنطقة والعالم.

وأكد الرئيس أن تنامي خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي، للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن مصر لم تدخر وسعاً في سبيل مكافحة تنامي الإرهاب والفكر المتطرف، وخاصة على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأميركية أكد خلال اللقاء حرصه على التنسيق مع المسؤولين المصريين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الدور المحوري والرئيسي لمصر في المنطقة، وإلى رغبة الولايات المتحدة في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة أن مصر تعد أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.