تركيا تنتهي من بناء نصف الجدار الفاصل مع سوريا



تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017 أنقرة (وكالات) أعلنت السلطات التركية الانتهاء من عملية بناء النصف الأول من الجدار الخرساني الفاصل مع سوريا بالتعاون مع وزارتي الدفاع والمالية. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن رئيس وكالة الإسكان التركي أرقون توران أمس، أن المشروع تضمن أيضا إنشاء طريق يمتد لطول 260 كيلومترا بجانب الجدار ووضع أسلاك شائكة على طول الجدار الفاصل. وأضاف أن ارتفاع الجدار يبلغ 3 أمتار ويعلوه متر من الأسلاك الشائكة ليصل إجمالي طوله إلى 4 أمتار وعرضه 30 سنتيمترا. وأشار إلى إنشاء أبراج مراقبة على طول الجدار لمراقبة المنطقة الحدودية إلى جانب فتح طرق داخل الجدار للدوريات العسكرية التركية. وأوضح أن بناء النصف الأول كان على طول حدود مدن «غازي عنتاب وشانلي أورفا وكليس وهطاي وماردين وشرناق» المتاخمة للحدود السورية وبطول 290 كيلومتراً، مشيراً إلى استمرار بناء باقي المسافة من الجدار والبالغة 221 كيلومترا.