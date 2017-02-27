المليشيات تبتز تجار صنعاء

عدن (الاتحاد)

تواصل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ابتزاز التجار ورجال المال والأعمال اليمنيين في صنعاء، عبر فرض رسوم غير قانونية، وتسخيرها لصالح أعمالهم القتالية. وأقرت قوى الانقلاب ما وصفته بـ»غرامات» على التجار الذين يقومون بدفع رسوم الجمارك في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الشرعية على دفع رسوم أخرى كإجراء عقابي خصوصاً على السلع التجارية.

وعقد عدد من التجار ورجال الأعمال اجتماعاً في مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء وأصدروا بياناً أكدوا رفضهم هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، وقالوا إنهم سيلجأون إلى الطرق القانونية من أجل التصدي لهذه الإجراءات التي ستنعكس سلباً على المواطنين. وأضافوا أن ما تقوم به مصلحة الجمارك ما هو إلا ابتزاز وجباية مرفوضة شرعاً وقانوناً خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها اليمن، وطالبوا الانقلابيين بضرورة إيقاف العبث الممارس بحق التجار والذي سيخلف عواقب وخيمة .

.. وتنهب المشتقات النفطية

عدن (الاتحاد)

لجأت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى نهب مخزون من المشتقات النفطية وتسخيرها لصالح أعمالهم العسكرية في مختلف الجبهات القتالية. وكشفت شركة النفط اليمنية في بلاغ لها عن قيام المليشيات باحتجاز سفينة مشتقات نفطية في ميناء الحديدة، ومنع قاطرات الشركة من توزيع المشتقات النفطية للأسواق العامة، مشيراً إلى أن قوى الانقلاب تسيطر على الميناء وتعمل على عرقلة أي جهد للشركة في التخفيف من معاناة المواطنين جراء نقص المحروقات. وأضاف أن المليشيات تسمح ببيع المشتقات النفطية لموالين لها في السوق السوداء، وتفرض غرامات عراقيل على الشركة لمنعها من منافسة أسواقها المخالفة.