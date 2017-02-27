تركيا ومشكلة تسليح الأكراد

مايكل آر. جوردون*

يقف حشد من المقاتلين السوريين الشبان في صف، خلف مركبة «بيك آب» لتسلم معداتهم، وهي عبارة عن بنادق آلية نوع كلاشنكوف «آيه كيه- 47»، وكمية من الذخائر. وهذه المعدات الحربية، كانت هي المكافأة المقررة لهؤلاء المقاتلين بعد تخرجهم بنجاح من دورة عسكرية مدتها 20 يوماً، نظمتها القوات الخاصة الأميركية في شمال سوريا، لتدريب المقاتلين على كيفية محاربة تنظيم «داعش».

ويقول الضباط الأميركيون إن هؤلاء المقاتلين سيحتاجون إلى أسلحة أثقل بكثير من هذه الأسلحة، إذا كانوا يريدون طرد المسلحين التابعين للتنظيم من مدينة الرقة.

وفي حرب تسعى فيها الولايات المتحدة لتقليص دورها العسكري إلى أقل حد ممكن، باتت هذه الميليشيا هي حليفها المفضل في شمال سوريا، وتراهن عليها لاستعادة الرقة من براثن التنظيم خلال الأشهر المقبلة. ولكن هذا التحالف الناشئ، جر الولايات المتحدة إلى مأزق السياسات المعقدة في شمال سوريا، وأثار معارضة غاضبة من جانب المسؤولين الأتراك.

وتضم هذه القوة 27000 عضو من مليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي يرمز لها بالحروف YPG، و23,000 من المقاتلين العرب المحليين. ويصر المسؤولون الأتراك على أن المقاتلين الأكراد في هذه الميليشيا مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي يصنف كمجموعة إرهابية من طرف تركيا والولايات المتحدة معاً.

ومن بين الـ185 مجنداً الذين كانوا يتلقون تدريباً على إتقان الرماية يوم الجمعة الماضي، جرى اختيار 100 منهم للمشاركة في الهجوم الوشيك على الرقة، في حين سيظل العدد الباقي ضمن القوات التي ستتولى مهمة الدفاع عن بلدة منبج، المحررة حديثاً.