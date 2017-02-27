أجندة «الشرق الأوسط الجديد»!

ستيفين أر جراند*

ورث «إتش أر ماكماستر»، مستشار الأمن القومي الجديد الذي عينه دونالد ترامب، عالماً تنتقل فيه الصفائح التكتونية بشكل واضح. والسلطة التي طالما تركزت في واشنطن، أصبحت تشع شرقاً باتجاه موسكو وطهران ونيودلهي وبكين. وفي الوقت نفسه، فإن قواعد ومؤسسات النظام الدولي التي حافظت لمدة 70 عاماً على القليل من النظام، أصبحت بشكل واضح تحت الضغط، كما هو الحال مع الدول التي وضعت هذا النظام. وسواء أكانت تعترف بذلك حتى الآن أم لا، فمن المرجح أن تكون إدارة ترامب مضطرة لمواجهة التحدي المستمر المتمثل في كيفية استعادة الاستقرار.

ويتجلى هذا التفكك بشكل واضح في الشرق الأوسط. فقد فشلت أربع دول (سوريا والعراق وليبيا واليمن) وسقطت في حرب أهلية؛ أما غيرها فتواجه خطراً من نفس النوع. في سوريا، نجد أن روسيا وليس الولايات المتحدة، هي التي تتخذ القرارات، بعد أن أقحمت جيشها في الصراع عام 2015 لإنقاذ رجل سوريا القوي بشار الأسد من الهزيمة. وكما هو الحال في النزاعات المدنية الأخرى في المنطقة، أدى انهيار النظام إلى فوضى تامة: حيث قتل أكثر من نصف مليون سوري، بالإضافة إلى نزوح 11 مليوناً آخرين. وقد استفادت منظمتا «داعش» و«القاعدة» من هذه الفوضى لتأمين الأراضي وتجنيد الأفراد.

غير أن هذا التفكك واضح أيضاً في أوروبا وهي تتعامل مع أزمة مشابهة من الشرعية السياسية، حيث تناضل دول ضعيفة مثل اليونان وبلغاريا لتوفير وظائف العمل والخدمات لمواطنيها في مواجهة ضغوط مالية شديدة. وتتعامل أوروبا أيضاً مع النتائج المترتبة على الحروب الأهلية في الشرق الأوسط في شكل تدفقات هائلة من اللاجئين، علاوة على الهجمات الإرهابية. والخوف الذي ولدته هذه العواقب عزز الأحزاب السياسية اليمينية، وساهم في انتصار بريكست في بريطانيا، وهدد بتقويض الاتحاد الأوروبي ككل.

وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفضيله لعالم متعدد الأعراق يبدأ الظهور من هذه القوى الظلامية الجاذبة للاضطرابات. ويبدو أنه يريد العودة إلى سياسة توازن القوى التي شهدها القرن الـ19، حيث تتوسط قلة من الدول الكبرى فيما بينها في قضايا الحرب والسلام وتحافظ على النظام داخل مجالات نفوذها، غالباً من خلال المواءمة مع الرؤساء المحليين.

وقد أشار بعض المسؤولين في الإدارة الجديدة إلى أنهم لن يكونوا مهتمين بإيقاف تفكك السياسة العالمية في هذا الاتجاه. لكنهم سيجدون أنفسهم مجبرين في النهاية، من أجل القوة والازدهار الأميركي، على محاولة التجديد من أجل حقبة جديدة من النظام الدولي القائم على القواعد القائمة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة، الحريصة على منع الحروب الدموية في أوروبا ومنع ويلات الشيوعية من الانتشار، قد ساعدت على تصميم شبكة من المؤسسات الدولية والإقليمية لدعم حلفائها الأوروبيين وشجعت التعاون بدلاً من الصراع المسلح بين الدول.