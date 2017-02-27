الإمارات تشارك في الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية، أمس، بمقرها بالقاهرة للاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي، بحضور وزيري الثقافة والأوقاف المصريين، وممثلي الأزهر الشريف واليونسكو والجهات المعنية بالتراث والثقافة.. ومثل الدولة علي الشحي، الملحق الثقافي بسفارة الدولة بالقاهرة بالإنابة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - في كلمته التي ألقاها نيابه عنه نائبه السفير أحمد بن حلي- من مخططات الإرهاب والفكر المتطرف، التي تستهدف تدمير التراث الثقافي للأمة وتفريغها من ماضيها وحاضرها، وجعلها فريسة سهلة للدعاوى الظلامية.

لافتاً إلى أن اختيار يوم 27 فبراير جاء لرمزية هذا اليوم، الذي امتدت فيه يد الهمجية والتخلف والظلام لمتحف الموصل بالعراق، مشدداً على أن خسائر هذا المتحف هي خسائر للبشرية جمعاء.