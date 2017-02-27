مركز جمعة الماجد يطلق دورة المكتبات الثالثة عشرة

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من مبادرة عام الخير، الذي يدعو المؤسسات إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتؤدي دورها في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرته التنموية، وبرعاية من جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وحضور الدكتور محمد كامل مدير عام المركز، انطلقت أمس الأحد (الدورة التأهيلية الثالثة عشرة في علم المكتبات والمعلومات)، والتي تستمر حتى 8 مارس، ويشارك فيها 33 متدرباً ومتدربة، من 18 جهة حكومية وخاصة، منها: وزارة التربية والتعليم، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والجامعة القاسمية، وجامعة الغرير، وكلية التقنية العليا، وكلية الإمام مالك، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، وأكاديمية شرطة الشارقة، وأكاديمية شرطة دبي، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسقيفة الصفا العلمية في جدة، ومكتبة سالم بن عبد الله آل حميد في عجمان، والمدارس الأهلية الخيرية.

وتحدث عماد السعدي، المشرف العلمي على الدورة، عن المحاور التي سيجري طرحها، وهي: الفهرسة الوصفية والموضوعية وفق النظم الآلية، وتنمية المقتنيات، وخدمات المعلومات.