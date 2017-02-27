إعلاميون وشعراء يستعرضون دور المسابقات الشعرية

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف الشاعر والإعلامي المعروف عارف عمر، في أولى حلقات برنامج «المغاني» كلا من الشاعر ومدير تحرير وكالة أنباء الشعر عارف سرور، وأحد نجوم «أمير الشعراء» مصعب بيروتية، وأحد نجوم «شاعر المليون» عبد المجيد الذيابي، والإعلامية في التلفزيون المصري حنان الشبيني.

وتمحورت الحلقة، التي بثتها قناة بينونة مساء الخميس الماضي، حول «المسابقات الشعرية وأثرها على الساحة الثقافية والأدبية». وأوضح عارف عمر مُعد برنامج أمير الشعراء، أنّ الحلقة الأولى من «المغاني» تسعى لإيضاح الهدف من تنظيم المسابقات الشعرية، ودور هذه المسابقات والبرامج والجهات القائمة عليها بعد انتهاء الموسم. كما تناولت الحلقة موضوع رفد الساحة الشعرية بالمواهب الحقيقية الجديدة، الشهرة وكسب المزيد من المشاهدين. وعرضت الحلقة تقريراً عن الأمسية الأولى من «أمير الشعراء» في الموسم السابع، وما تضمنته من غناء بلقيس لدولة الإمارات قصيدة للشاعر كريم معتوق الأمير الأول للبرنامج.

وبعد تقرير مصور للشعراء خلف الكواليس تحدثوا فيه عن مشاركتهم في المسابقة، قدم ضيوف «المغاني» انطباعاتهم عن أول حلقة من «أمير الشعراء»، فكان أن اجتمعت الآراء على الانطلاقة القوية للبرنامج بحلته الجديدة، وبوصول عشر شاعرات إلى المنافسة على اللقب.

وفي إطار مسابقات أكاديمية الشعر، أشار الضيوف إلى أن الشعراء يصبحون تحت المجهر لمجرد مشاركتهم سواء في «شاعر المليون» أو في «أمير الشعراء»، في ظل حضور لجان تحكيم تخضع النصوص التي يتم تقديمها للدراسة والتقييم.