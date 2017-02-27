إيمان محمد(أبوظبي)

احتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة رائد المسرح الغنائي العربي الشيخ سلامة حجازي، يطلق «مهرجان أبوظبي» الشهر القادم (مارس) مجموعة من الإسطوانات، التي توثق إبداعات حجازي، بالتعاون مع مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية في لبنان، من خلال «منبر التأليف والتوثيق الموسيقى».

وأوضح كمال كصار، مؤسس ورئيس مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية، لـ«الاتحاد» أن الشيخ سلامة تعاقد مع شركة أوديون الألمانية لتسجيل كل إسطواناته. وقد سجل بين 1906 و1999 ما يقارب 52 عملا موسيقاً عبر هذه الشركة، وقال «بسبب أهمية وندرة هذه التسجيلات قررنا أن نصدر عملا من 3 أقراص مدمجة (سي دي)، اثنان منها بصوت الشيخ سلامة حجازي، والثالث بصوت مطربين كبار من جيله غنوا أعمال قام بتلحينها. وهذا العمل لن يحوي إلا على عدد من تسجيلات الشيخ سلامة، بينما بقية الأعمال متاحة على موقع مؤسستنا لمن يقتني نسخة من أعمال الشيخ سلامة المنشورة من قبلنا، إذ يمكن تنزيل كل أعمال الشيخ من خلال رقم تعريف خاص يجده المستمع في قلب العمل المنشور».

ويضم السي دي الثالث أعمالا بصوت بعض كبار المطربين الذين غنوا من ألحان حجازي، تم اختيارها بالنظر لأهمية ونوعية المواد المغناة، منهم: الشيخ يوسف المنيلاوي، عبد الحي أفندي حلمي، زكي أفندي مراد، مصطفى أمين، الست منيرة المهدية، الشاب في حينه محمد عبد الوهاب، حامد مرسي والست نعيمة المصرية.

وأضاف كصار «كل هذه المواد مأخوذة من إسطوانات حجرية تملكها المؤسسة في عداد ما تملكه من أرشيف عربي هو الأوسع في العالم. إذ يضم الألبوم حوالي 29 عملا مقسماً بين قصائد وأدوار وموشحات وسلامات، من هذه الأعمال ما هو موسيقي فقط ومنه ما هو موسيقي معد للمسرح. وسيوزع الألبوم بشكل عالمي بواسطة شركة التوزيع الفرنسية التي نعتمدها، ويمكن طلب هذا الألبوم وغيره بالكتابة إلينا من خلال موقعنا».‬