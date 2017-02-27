غرق توأم في غسالة !

نيودلهي(د ب أ)

كشفت الشرطة الهندية أن توأماً عمرهما ثلاثة أعوام لقيا حتفهما بعد أن تركا بمفردهما في المنزل لدقائق قليلة، حيث تسلقا إلى فتحة غسالة ملابس علوية التحميل مملوءة بالمياه وغرقا بداخلها في شقتهما في العاصمة نيودلهي.

وقال نائب مفوض الشرطة إم.إن تيواري إن الحادث وقع أمس في منطقة روهيني في نيودلهي، عندما تركت والدة الطفلين المنزل لست إلى سبع دقائق فقط.

وحسب الشرطة، تركت الأم الولدين يلعبان في الشقة، وخرجت لشراء مسحوق غسيل من متجر بقالة قريب بعد أن ملأت الغسالة بالمياه.

وذكر تيواري أن «المرأة قالت إنها تركت الباب مفتوحا، وعندما عادت بعد نحو ست دقائق فقط لم تجد طفليها». واتصلت الأم بزوجها الذي كان في عمله، وبحثا عن الطفلين عند الجيران قبل اكتشاف غرقهما في الغسالة. وهرع الوالدان بالطفلين إلى مستشفى محلي، ولكن تم تأكيد وفاتهما.