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انتزع فوزاً صعباً على أتلتيكو مدريد

البارسا يعبر «تحدي كالديرون» بـ «لدغة» ميسي
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

مدريد (د ب أ)

انتزع برشلونة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد «قبل مواجهة الأخير مع فيا ريال» بعدما حقق انتصاراً بشق الأنفس خارج أرضه وتغلب على مضيفه أتلتيكو مدريد 2 /‏‏ 1 في قمة مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 45 نقطة في المركز الرابع.

ورغم مشاركة القوة الهجومية الضاربة لبرشلونة المتمثلة في الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، تأخر هدف التقدم للفريق الكتالوني حتى الدقيقة 64 وسجله رافينيا ألكانتارا.

وأفسد أتلتيكو فرحة برشلونة بالتقدم عندما أدرك التعادل بهدف للاعب دييجو جودين في الدقيقة 70، لكن النجم الأرجنتيني ميسي واصل ممارسة هوايته في الاستحواذ على دور البطولة وسجل هدف الفوز 2 /‏‏ 1 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة على ملعب «فيسنتي كالديرون» بالعاصمة مدريد.

وجاء الفوز في مباراة ليعزز برشلونة فرصه بشكل كبير في المنافسة على اللقب هذا الموسم، ويخفف الضغوط على مديره الفني لويس إنريكي، الذي واجه حملة انتقادات إثر تراجع أداء الفريق والهزيمة الثقيلة بدوري الأبطال. ... المزيد
     
 

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