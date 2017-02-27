«الأبيض الشاب» يكسب عُمان بهدفين ودياً

دبي (الاتحاد)
تغلب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، على نظيره العُماني 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ذياب عوانه، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن المعسكر الداخلي لـ «الأبيض الشاب»، والذي استمر لثلاثة أيام، سجل طحنون حمدان الزعابي، هدفي «الأبيض» في الدقيقتين 70 و93، بينما أحرز محمد العلوي هدف عُمان في الدقيقة 65.
دخل جمال الحساني مدرب منتخب الشباب، المباراة بتشكيلة ضمت رائد رضا، وسيف عبد الرزاق، وسيف السويدي، فهد الحمادي، عبد الرحمن صالح، محمد عبد الرزاق، ماجد راشد، طحنون الزعابي، محمد علي، سيف الكعبي، وخلفان النوبي، وجاء الأداء في الشوط الأولى متكافئاً، وانحصر في منطقة العمليات، مع أفضلية نسبية لعُمان، الذي اعتمد على أرشد العلوي المهاري والنشيط، في بناء الهجمات واستخلاص الكرات وتمريرها، واستمر السجال بين المنتخبين، حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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وقال المدرب جمال الحساني: بغض النظر عن نتيجة المباراة، فإن إيجابيات التجمع، رغم قصر أيامه الثلاثة، تعتبر مهمة، حيث بدأت شخصية المنتخب في الظهور أكثر، والتشكيلة أصبحت تأخذ مع الوقت استقراراً ملحوظاً، وهذا ينمي الجانب النفسي لدى اللاعبين، من حيث الانسجام والتناغم بينهم.
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قدم الحساني شكره إلى اتحاد الكرة، على توفير مختلف عناصر النجاح لمعسكر المنتخب، وتنظيم المباراة الودية مع عُمان، حيث يأتي هذا التجمع للمنتخب، بعد 5 معسكرات سابقة ناجحة، تساعد كثيراً مع المعسكرات القادمة، على التحضير الجيد للتصفيات الآسيوية، في أكتوبر المقبل، موضحاً أن اهتمام الإدارة العليا للاتحاد بمتابعة شؤون هذا المنتخب، والحرص على تطبيق برنامجه، يسهم في تعزيز البناء الصحيح للاعبين، وإعدادهم بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة، ويُشكر اللاعبون والجهازان الفني والإداري على جهودهم وتعاملهم بكل جدية مع المعسكر والمباراة.
شهد المباراة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وأحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة، إلى جانب حضور عدد من الإداريين والفنيين ومدربي المنتخبات الوطنية ومراكز التدريب.