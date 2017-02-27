«الأبيض الشاب» يكسب عُمان بهدفين ودياً

دبي (الاتحاد)

تغلب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999، على نظيره العُماني 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ذياب عوانه، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن المعسكر الداخلي لـ «الأبيض الشاب»، والذي استمر لثلاثة أيام، سجل طحنون حمدان الزعابي، هدفي «الأبيض» في الدقيقتين 70 و93، بينما أحرز محمد العلوي هدف عُمان في الدقيقة 65.

دخل جمال الحساني مدرب منتخب الشباب، المباراة بتشكيلة ضمت رائد رضا، وسيف عبد الرزاق، وسيف السويدي، فهد الحمادي، عبد الرحمن صالح، محمد عبد الرزاق، ماجد راشد، طحنون الزعابي، محمد علي، سيف الكعبي، وخلفان النوبي، وجاء الأداء في الشوط الأولى متكافئاً، وانحصر في منطقة العمليات، مع أفضلية نسبية لعُمان، الذي اعتمد على أرشد العلوي المهاري والنشيط، في بناء الهجمات واستخلاص الكرات وتمريرها، واستمر السجال بين المنتخبين، حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل عُمان أجواء اللقاء، برغبة واضحة في التسجيل، وكان له ما أراد في الدقيقة 65، حين تمكن محمد العلوي من هز شباك «الأبيض»، بعدها استعاد منتخبنا توازنه، وتناغمت خطوطه، مع تنفيذ تعليمات الحساني، ونجح المهاجم المتألق طحنون الزعابي في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 70، وحاول لاعبو عُمان ترجيح كفتهم، وحال تألق مدافعي «الأبيض»، ماجد راشد وسيف عبد الرزاق وسيف السويدي، دون ترجمة أي فرصة إلى هدف، ومالت الكفة في الثلث الأخير من المباراة لمصلحة لمنتخبنا الذي فرض سيطرة شبه كاملة على منتصف الملعب، وتمريرات صحيحة ودقيقة، حتى أضاف طحنون الزعابي الهدف الثاني، من ضربة حرة، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقال المدرب جمال الحساني: بغض النظر عن نتيجة المباراة، فإن إيجابيات التجمع، رغم قصر أيامه الثلاثة، تعتبر مهمة، حيث بدأت شخصية المنتخب في الظهور أكثر، والتشكيلة أصبحت تأخذ مع الوقت استقراراً ملحوظاً، وهذا ينمي الجانب النفسي لدى اللاعبين، من حيث الانسجام والتناغم بينهم.

وأشار إلى أن منتخب عُمان كان نداً صعباً في المباراة، حيث يملك لاعبوه قوة بدنية جيدة، وتمركزا صحيحا، إضافة إلى مهارات بعض اللاعبين، وهذه ميزة جيدة تساعد على رفع مستوى اللاعبين، من خلال احتكاكهم بمنتخبات قوية على الصعيدين المهاري والبدني.

قدم الحساني شكره إلى اتحاد الكرة، على توفير مختلف عناصر النجاح لمعسكر المنتخب، وتنظيم المباراة الودية مع عُمان، حيث يأتي هذا التجمع للمنتخب، بعد 5 معسكرات سابقة ناجحة، تساعد كثيراً مع المعسكرات القادمة، على التحضير الجيد للتصفيات الآسيوية، في أكتوبر المقبل، موضحاً أن اهتمام الإدارة العليا للاتحاد بمتابعة شؤون هذا المنتخب، والحرص على تطبيق برنامجه، يسهم في تعزيز البناء الصحيح للاعبين، وإعدادهم بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة، ويُشكر اللاعبون والجهازان الفني والإداري على جهودهم وتعاملهم بكل جدية مع المعسكر والمباراة.

شهد المباراة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وأحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة، إلى جانب حضور عدد من الإداريين والفنيين ومدربي المنتخبات الوطنية ومراكز التدريب.