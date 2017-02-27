هيئة التأمين تنظم حملات توعية حول الوثائق التأمينية للمركبات

أبوظبي(وام)
نظمت هيئة التأمين بالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي حملة تحت شعار «اعرف حقوقك في تأمين مركبتك» في مراكز خدمة العملاء بإدارة الترخيص بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
تهدف الحملة -التي تم تنظيمها في مراكز خدمة العملاء في ترخيص أبوظبي الأسبوع الماضي وفي العين والغربية خلال الأسبوع الجاري- إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين، خاصة النظام الموحد وثيقتي التأمين على المركبات والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام ونشر ثقافة التأمين وتعريفهم بخدمات الهيئة ونشاطاتها.
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وأشاد العميد محمد معيوف الكتبي نائب مدير إدارة العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بمراكز خدمة المتعاملين بكل من أبوظبي والعين والغربية بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين وتعريفهم بالنظام الموحد والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام وإطلاعهم على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وطلبات التأمين والأسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة وإجراءات المطالبات.
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ودعا الكتبي المراجعين بمراكز خدمة العملاء بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إلى الاستفادة من الحملة التثقيفية لمعرفة حقوقهم التأمينية والاطلاع على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وطلبات التأمين والأسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة، بما يسهم في إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية.