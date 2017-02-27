هيئة التأمين تنظم حملات توعية حول الوثائق التأمينية للمركبات

أبوظبي(وام)

نظمت هيئة التأمين بالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي حملة تحت شعار «اعرف حقوقك في تأمين مركبتك» في مراكز خدمة العملاء بإدارة الترخيص بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

تهدف الحملة -التي تم تنظيمها في مراكز خدمة العملاء في ترخيص أبوظبي الأسبوع الماضي وفي العين والغربية خلال الأسبوع الجاري- إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين، خاصة النظام الموحد وثيقتي التأمين على المركبات والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام ونشر ثقافة التأمين وتعريفهم بخدمات الهيئة ونشاطاتها.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن حملة التوعية تأتي في إطار رؤية هيئة التأمين ورسالتها بتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية وضمان توفير الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تعريفهم بحقوقهم التأمينية وبالتزاماتهم وتثقيف الجمهور بمفهوم التأمين ومبادئه وخصائصه المختلفة.

وأشاد العميد محمد معيوف الكتبي نائب مدير إدارة العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بمراكز خدمة المتعاملين بكل من أبوظبي والعين والغربية بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين وتعريفهم بالنظام الموحد والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام وإطلاعهم على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وطلبات التأمين والأسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة وإجراءات المطالبات.

وأكد الكتبي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين شرطة أبوظبي وهيئة التأمين انطلاقا من حرصها الدائم على رفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز الثقافة بالسلامة المرورية بين فئات المجتمع والتوعية بأهمية المظلة التأمينية للمركبات، وذلك لانعكاسها المباشر على نمو الاقتصادات، بسبب ما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن التأمين على المركبات يعدّ إحدى الوسائل المهمة، التي يمكن من خلالها تخفيف حوادث الطرق، وبالتالي تقليل الخسائر.

ودعا الكتبي المراجعين بمراكز خدمة العملاء بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إلى الاستفادة من الحملة التثقيفية لمعرفة حقوقهم التأمينية والاطلاع على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وطلبات التأمين والأسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة، بما يسهم في إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية.