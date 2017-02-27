«دبي الجنوب» تفتتح مركزاً جديداً للأعمال لدعم المستثمرين

دبي (الاتحاد)

افتتحت دبي الجنوب مركزاً جديداً للأعمال بمنطقة مجمع الأعمال «بزنس بارك»، ترسيخاً لدورها بدعم دور رواد الأعمال في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تجهيز المركز الجديد ليصبح مجمعاً متكاملاً للأعمال بمختلف المساحات والأحجام تم تأثيثها وتزويدها بالدعم الفني والخدمات المكتبية والسكرتارية والاستقبال، إضافة إلى 5 غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية لتصبح بيئة مثالية لبدء الأعمال.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب، إضافة إلى عدد كبير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وقال الزفين «نحرص على دعم الاستثمار في دبي الجنوب من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجهيز المكاتب والوحدات المزودة بأحدث الإمكانيات والتسهيلات، ليصبح تدشين المشاريع المبتكرة ميسرا لأصحاب الأفكار الجديدة والإبداعية».

وأضاف «نحن لا نراعي البعد الاقتصادي فقط عند تدشين أي مشروع جديد بدبي الجنوب، بل نراعي البعد الإنساني أيضاً، وذلك لأننا نضع أهداف إستراتيجية دبي 2021 نصب عينينا طوال الوقت»، مشيراً إلي أن دبي الجنوب تمضي قدماً في تطوير بيئة ومكان ملائم للعيش والعمل والاستثمار، وصولاً للهدف الأسمى أن تكون دبي الجنوب أيقونة السعادة للمستثمرين وعائلاتهم من شتى مناطق العالم من خلال جميع المشاريع التطورية التجارية أو السكنية، لتمثل مستقبل دبي في أن تكون أول مدينة مصممة لتتمحور حول سعادة الفرد.

وقال أحمد الأنصاري إن افتتاح مركز الأعمال يعد جزءاً أساسيا من مسؤوليات دبي الجنوب تجاه الاهتمام بالشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المركز يقدم حلولاّ مكتبية استثنائية لتأسيس الشركات ما يلبي تطلعات مختلف قطاعات الأعمال على اختلاف تخصّصاتها وأحجامها، كما يتيح لرواد الإعمال الحصول على مزايا المنطقة الحرة والحصول على رخصة تجارية واستئجار تلك المكاتب بأسعار تنافسية.