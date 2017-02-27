«شميدت» تفتتح مقرها الإقليمي في مدينة خليفة الصناعية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة شميدت الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، المملوكة بالكامل لشركة شميدت هايلبرون عن بدء تشغيل مركزها اللوجستي في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة ضمن مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي.

وسوف يوفر المركز المتخصص في المواد الكيميائية والبتروكيميائية خدماته للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج وسيكون بمثابة المقر الرئيس للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت شميدت الشرق الأوسط قد استأجرت أرضاً بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع في موقع مميز ضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة لإنشاء مركز لوجستي عالي الكفاءة لتخزين ومناولة وتوزيع مختلف المواد السائبة المستخدمة في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والمحفزات والمواد المضافة.

وقال الدكتور ولفغانغ هوبمان، الرئيس التنفيذي لشركة شميدت الشرق الأوسط: «يمثل افتتاح مركزنا في مدينة خليفة الصناعية خطوة أساسية في خطتنا التوسعية بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تقديم خدمات أفضل لعملائنا في هذه المنطقة.

وكنا في مرحلة سابقة قد أطلقنا منشأتنا في البحرين، بالإضافة إلى دعم مشاريع عملائنا في الكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان».

وأضاف: «نحن واثقون من النمو المستقبلي لهذا القطاع في هذه المنطقة، وسوف نواصل العمل على تطوير بنيتنا التحتية ومرافقنا كجزء من التزامنا تجاه عملائنا وبهدف دعم نمو وكفاءة عملياتهم».

من جانبه، قال مانع محمد سعيد الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «يسعدنا أن نساهم في دعم نمو قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال استضافة شركة شميدت الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية في مقرها الإقليمي الجديد بمدينة خليفة الصناعية».

وتابع «تعتبر شميدت من كبار المزودين في العالم للخدمات والحلول اللوجستية للشحنات الجافة السائبة، وكلنا ثقة بأن المركز الجديد والمتطور سيستفيد إلى حد كبير من الموقع الاستراتيجي».