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«النقد الدولي»: الإصلاحات الهيكلية تساعد اقتصاد الإمـارات علـى التكيـف مـع انخفـاض أسعـار النفـط
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

أبوظبي(الاتحاد)

قالت كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد الاقتصاد في دولة الإمارات على التكيف مع انخفاض أسعار النفط.

وقدمت لاغارد في بيان عقب مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017 مجموعة من التوصيات الخاصة بوضع استراتيجية متوسطة الأجل تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية.

وقالت لاغارد: «سعدت للغاية بزيارة الإمارات العربية المتحدة مجدداً، وبالتحاور مع قادتها ومواطنيها.

وقد التقيت أثناء زيارتي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ولفيف من كبار المسؤولين في الدولة.

وأجرينا مناقشات بناءة حول الاقتصاد العالمي، والآفاق المتوقعة للمنطقة، واقتصاد دولة الإمارات». ... المزيد
     
 

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