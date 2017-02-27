الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في معرض «أو تي إم» للسياحة بالهند

أبوظبي (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل جناح من حيث الديكور والتصميم في المعرض الدولي لسوق السياحة الصادرة «أو تي إم»، الذي أقيم في مدينة بومباي بالهند مؤخراً، حيث نظمت الدولة جناحاً يحمل شعار «زوروا الإمارات»، وشاركت فيه بوفد يتضمن ممثلين عن جميع الهيئات المعنية بالسياحة في كافة إمارات الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد.

ويأتي فوز الجناح الإماراتي للعام الثاني على التوالي في هذا المعرض الذي يعد أضخم المعارض المتخصصة بقطاع السياحة والسفر في جمهورية الهند، وشاركت فيه الإمارات مع أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، وتم اختيارها للسنة الثانية باعتبارها «الوجهة محل الاهتمام». وتسلم الجائزة السيد عبد الله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال محمد خميس المهيري، وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد ومستشار الوزير لشؤون السياحة، إن فوز الإمارات للسنة الثانية في معرض «أو تي إم»، الذي يمثل منصة إقليمية وعالمية مهمة للتعاون والترويج السياحي، ينسجم مع المساعي الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتنمية قطاعها السياحي والتعريف بخدماته المتطورة ومرافقه الجاذبة ومقاصده المتنوعة في مختلف المحافل الدولية، في إطار استراتيجية متكاملة تقوم على توحيد الجهود الوطنية لإبراز المقصد السياحي الإماراتي الواحد، مع دعم وتقوية الخصوصيات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها إمارات الدولة. وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة يمثل خطوة أخرى في مسيرة التطور التي يشهدها القطاع السياحي في الإمارات، ويدل على أهمية العمل الوطني المشترك في تعزيز مساهمة هذا القطاع في مسيرة التنمية بالدولة، لإحراز مزيد من الإنجازات والنجاحات خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال عبد الله صالح الحمادي، إن جناح الإمارات نجح في الحصول على جائزة أفضل جناح نظراً إلى تصميمه المبتكر الذي أقيم على مساحة 352 متراً مربعاً في موقع مميز ولافت للانتباه بما يحتويه من عناصر إبهار وجذب وتقنيات حديثة نالت إعجاب مرتادي المعرض سواء من كبار الشخصيات أو من عموم الزائرين. وأضاف الحمادي أن الجناح تضمن مساحات متنوعة التصاميم قدمت للزوار تعريفاً بأهم المعالم والعروض السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة، مع إلقاء الضوء على تطور الخدمات والمرافق السياحية الإماراتية ذات المستوى العالمي، والترويج لأصناف السياحة المختلفة التي يمكن لزائر الإمارات أن يحظى بها، مثل سياحة الاستجمام والأعمال والتسوق والعلاج والسياحة الثقافية وغيرها. تضمن وفد الدولة المشارك ممثلين عن كل من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة تنمية وتطوير السياحة برأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، إلى جانب طيران الإمارات، وعدد كبير من الفنادق والشركات السياحية، وممثلين عن إدارات أماكن الجذب السياحي بالدولة.