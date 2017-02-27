فرنسا تؤكد التزامها المشاركة في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)
أكدت فرنسا أمس انضمامها إلى قائمة الدول التي أعلنت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي في خطاب من رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وتسلم الرسالة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، من باسكال لامي موفد البعثة الفرنسية إلى إكسبو فرنسا الدولي 2025.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «غني عن التعريف أن فرنسا استضافت دورات عدة لمعارض إكسبو الدولية، بما فيها دورة عام 1889، عندما كشف جوستاف إيفل النقاب عن البرج الشهير الذي يحمل اسمه، أمام العالم. وشكل ذلك المعرض منعطفاً مهماً في تاريخ الإنسانية، وعلامة فارقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية. ونحن في دولة الإمارات، نعمل دون كلل أو ملل، ولا ندخر جهداً في سبيل إقامة أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يكون له وقع مماثل على الحضارة البشرية وفي الذاكرة الإنسانية».
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وقال باسكال لامي الموفد الفرنسي لإكسبو 2025 الدولي «إن فرنسا فخورة بأنها تقدمت بطلب استضافة إكسبو الدولي لعام 2025، وقد اتخذت بالفعل خطوات مهمة لبناء مشروع قوي ومتماسك، وأظهرت عزمها إحياء علاقتها التاريخية بتراث إكسبو العالمي.
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يذكر أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والإمارات بلغ 5 مليارات دولار عام 2016. ودولة الإمارات أبرز أسواق التصدير بالنسبة لفرنسا في منطقة الخليج، حيث تتركز الصادرات الفرنسية بشكل أساسي، على السلع الغذائية وأنظمة الطيران والسلع الاستهلاكية الفاخرة، والمعدات الميكانيكية والكهربائية.
واستقبلت دولة الإمارات أكثر من 265 ألف زائر فرنسي في العام الماضي، وهناك مجموعة متنوعة من الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وعدد من المدن الفرنسية، منها باريس وليون. وكانت فرنسا قد افتتحت في مايو 2013، مقر سفارتها الجديد في «أبراج الاتحاد» بأبوظبي.