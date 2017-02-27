كهرباء الشارقة:بناء وصيانة 200 غرفة حماية للمحولات في 2016

الشارقة (الاتحاد):

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجا مكثفا للصيانة الوقائية وحماية المحولات عبر عدد من المناطق بمدينة الشارقة، حيث قامت خلال عام 2016 ببناء وصيانة واستبدال نحو 200 غرفة حماية للمحولات، ومنذ بداية عام 2017 تم إنجاز نحو 43 غرفة حماية للمحولات في إمارة الشارقة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتوفير أفضل وسائل الأمن والحماية للمحولات وتطوير شبكات الكهرباء في كل مناطق الإمارة لتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكة وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات العالمية. وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية لأكثر من 1700 محطة توزيع منتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، مشيرا إلى أن هذه العمليات تتم في أشهر الشتاء، حيث تقل نسبة الأحمال، وتبدأ أعمال الصيانة الدورية في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر أبريل وتشمل الصيانة. وبدوره أوضح عادل المازم مدير مكتب الرحمانية للصيانة الكهربائية ومعالجة الأعطال أن الهيئة قامت خلال 2016 ببناء وصيانة واستبدال نحو 200 غرفة حماية للمحولات ومنذ بداية عام 2017 تم إنجاز ما يقرب من 43 غرفة حماية للمحولات في إمارة الشارقة، وأن فرق العمل تعمل في تسارع منقطع النظير لإنجاز أكبر عدد ممكن من غرف الحماية حفاظاً على الشبكة الكهربائية وضمان عملها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن أهداف الصيانة الوقائية هي المحافظة على المعدات، وتساعد على زيادة العمر الافتراضي للوحدات وزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتقليل نسبة حدوث الأعطال والهيئة تحرص على توفير قطع الغيار والعمالة الفنية المدربة لإجراء عمليات الصيانة.