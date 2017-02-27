«كهرباء دبي»: إنشاء 97 محطة جديدة خلال 3 سنوات بتكلفة 10 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)
بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع توسعة محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير.
وتعتزم الهيئة إنشاء 97 محطة من محطات النقل الرئيسية جهد 132/11 كيلوفولت على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم.
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ونحرص على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، في إطار جهود الهيئة لأداء دورها على الوجه الأمثل، وتوفير إمدادات الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، لا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات».
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وتابع «نحن حريصون كل الحرص على تعزيز قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وضمان توفير إمدادات الطاقة الكهربائية لمختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والسكانية.
وقد بدأنا العمل على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توسيع محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير.