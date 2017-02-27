«كهرباء دبي»: إنشاء 97 محطة جديدة خلال 3 سنوات بتكلفة 10 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع توسعة محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير.

وتعتزم الهيئة إنشاء 97 محطة من محطات النقل الرئيسية جهد 132/‏‏‏11 كيلوفولت على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في الهيئة خططنا واستراتيجيتنا ومشاريعنا من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ونحرص على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، في إطار جهود الهيئة لأداء دورها على الوجه الأمثل، وتوفير إمدادات الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، لا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات».

وأضاف» تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 788,824 ‬متعاملا، ‬بلغت ‬نسبة ‬سعادتهم ‬نحو ‬95% ‬في ‬عام ‬2016، ‬ونعمل ‬على ‬تعزيز ‬القدرة ‬الإنتاجية ‬للطاقة ‬والمياه ‬من ‬خلال ‬إنشاء ‬المحطات ‬الجديدة ‬وتوسعة ‬المحطات ‬القائمة ‬واستخدام ‬أحدث ‬ما ‬وصلت ‬إليه ‬التكنولوجيا ‬عالمياً ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬وزيادة ‬الاعتماد ‬على ‬مصادر ‬الطاقة ‬النظيفة، ‬وإطلاق ‬المبادرات ‬الذكية، ‬وتبني ‬الإبداع ‬والابتكار ‬في ‬جميع ‬مجالات ‬العمل. ‬وقد ‬بلغت ‬القدرة ‬المركبة ‬لإنتاج ‬الطاقة ‬لدى ‬الهيئة ‬10,000 ‬ميجاوات ‬لعام ‬2016. ‬وبلغ ‬الحمل ‬الذروي ‬للكهرباء ‬7982 ‬ميجاوات ‬لعام ‬2016 ‬مقارنة ‬مع ‬7696 ‬ميجاوات ‬لعام ‬2015، ‬أي ‬بنسبة ‬نمو ‬قدرها ‬4%.‬ ورصدنا ‬استثمارات ‬بقيمة ‬65 ‬مليار ‬درهم ‬على ‬مدى ‬السنوات ‬الخمس ‬المقبلة ‬من ‬أجل ‬تلبية ‬الطلب ‬المتزايد ‬في ‬المستقبل».

وتابع «نحن حريصون كل الحرص على تعزيز قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وضمان توفير إمدادات الطاقة الكهربائية لمختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والسكانية.

وقد بدأنا العمل على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في منطقة حصيان ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توسيع محطات توليد الكهرباء في جبل علي والعوير.