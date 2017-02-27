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تطبيق برنامج رقابة فاعل لوقاية الجمهور والعاملين وحماية البيئة

«الطاقة الذرية»: تقييم البرامج التدريبية على الوقاية الإشعاعية في الإمارات
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

أبوظبي(وام)

أشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على «بعثة تقييم التعليم والتدريب» المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان المصادر المشعة التي استضافتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وباشرت عملها خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير الجاري، بهدف تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان المصادر المشعة بما في ذلك مناقشة احتياجات التعليم والتدريب في دولة الإمارات.

وضمت البعثة، التي زارت الدولة بناء على طلب من حكومة الإمارات، مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخبراء الدوليين.

وقام أعضاء البعثة بتقييم أعمال وقدرات الجهات المتخصصة التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي في الدولة.

وسيقوم فريق البعثة بكتابة تقرير يتضمن النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم رفع توصياته إلى دولة الإمارات في شأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتطلب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من الدول الأعضاء فيها وضع متطلبات للتعليم والتدريب والكفاءة لكافة الأفراد المشاركين في الأنشطة المرتبطة بالوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي ولذلك فإن دولة الإمارات ستضع استراتيجية تنص على كيفية إعداد منهجية محددة بشأن التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي بهدف ضمان تأهيل كافة العاملين في هذا المجال باستخدام نظام وطني موحد لتقييم كفاءاتهم. ... المزيد
     
 

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