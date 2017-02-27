«الطاقة الذرية»: تقييم البرامج التدريبية على الوقاية الإشعاعية في الإمارات

أبوظبي(وام)

أشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على «بعثة تقييم التعليم والتدريب» المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان المصادر المشعة التي استضافتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وباشرت عملها خلال الفترة من 16 إلى 23 فبراير الجاري، بهدف تقييم التعليم والتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان المصادر المشعة بما في ذلك مناقشة احتياجات التعليم والتدريب في دولة الإمارات.

وضمت البعثة، التي زارت الدولة بناء على طلب من حكومة الإمارات، مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخبراء الدوليين.

وقام أعضاء البعثة بتقييم أعمال وقدرات الجهات المتخصصة التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي في الدولة.

وسيقوم فريق البعثة بكتابة تقرير يتضمن النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم رفع توصياته إلى دولة الإمارات في شأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها.