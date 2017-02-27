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«إلينجتون العقارية» تطلق «بلجرافيا» في «دائرة قرية جميرا»
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

أطلقت «إلينجتون العقارية» مشروعها الجديد «بلجرافيا 2» في منطقة «دائرة قرية جميرا» التي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة للسكن في دبي.

ويأتي إطلاق «بلجرافيا 2» عقب النجاح الكبير الذي شهدته مبيعات «بلجرافيا 1» وبيع كافة وحداته، حيث استقطب اهتمام مستثمرين من أكثر من 40 جنسية، ما يجعل منه واحداً من أكثر المجمعات السكنية تنوعاً في «دائرة قرية جميرا».

وقد بدأ العمل فعلياً على حفر أساسات 5 من مشاريع «إلينجتون»، تتضمن في المجمل أكثر من 600 وحدة سكنية في دبي، علاوةً على عدد من المشاريع التي تخطط لها الشركة مستقبلاً تساهم في توسعة نطاق حضورها. وقال العضو المنتدب لشركة «إلينجتون العقارية» روبرت بوث «أتاح لنا وجودنا في دبي المضي قدماً في استراتيجيتنا التوسعية الطموحة، وهو ما يتجسد في خططنا الرامية إلى إطلاق ما يزيد على 12 مشروعاً جديداً في المستقبل. وخلال هذه المرحلة التي تواصل فيها دبي استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، تستقطب الإمارة نخبة العملاء الذين يرغبون باقتناء وحدات سكنية فاخرة مطورة وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وتحفل بالتصاميم المبتكرة، بغض النظر عن أسعارها. ولا شك في أن بلجرافيا يقدم كل ما يتطلع إليه هؤلاء المستثمرون اليوم». يعتبر «بلجرافيا 2» مجمعاً سكنياً يحمل لمسات استثنائية من الأناقة، ويضم 188 وحدة سكنية ذات تصاميم مبتكرة، تشمل منازل الـ «تاون هاوس» والاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو 3.

     
 

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