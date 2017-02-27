«دبي المالي العالمي» يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة غوجارات التكنولوجية

دبي(الاتحاد)

وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية تهدف إلى تشجيع التعاون بين المركزين الماليين.

وقع المذكرة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأجاي باندي، المدير والرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية.

وشملت مذكرة التفاهم تبادل أفضل الممارسات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات حول الخدمات المصرفية والمالية، والأوراق المالية، والتشريعات والأنظمة، والتعاون في مجال التدريب، والمساعدة في تنظيم دورات ومؤتمرات حول قضايا مختارة بهدف تعزيز التنمية المشتركة في المركزين، وتبادل المعلومات حول اتجاهات الأنشطة الدولية المتعلقة بأنشطة الخدمات والمنتجات المالية، ولاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.

وتشمل بنود الاتفاقية، التعاون بين المركزين لتأسيس برنامج للصرافة الدولية يقع في كل من مركز دبي المالي العالمي ومدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، مما سيمكن المؤسستين من إقامة هيئات في كلٍّ من غوجارات ودبي وفقاً لشروط متفق عليها.

وقال عارف أميري: «يسرنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه مع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطوراً في العلاقات بين دولة الإمارات والهند أكثر من أي وقت مضى».

وتابع «تمثل الهند ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فضلاً عن كونها واحدة من الدول التي تمثل أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ولا شك أن عملاء كل من المركزين سيستفيدون من التعاون الطبيعي القائم بينهما». وأضاف: «وفر مركز دبي المالي العالمي منصة انطلاق مثلى للشركات الهندية تمكِّنها من الوصول إلى مجموعة محددة من كبار المستثمرين ضمن منظومة عمل تستند إلى القانون العام الإنجليزي والعلاقات المتينة مع بلدان الممر الجنوبي - الجنوبي».

وقال: «نتطلع قدماً إلى مواصلة التعاون مع الهند في الوقت الذي نقترب فيه من تحقيق استراتيجيتنا لعام 2024، والتي تنطوي في جزء منها على أن يصبح مركزنا وجهة مالية رائدة وعالمية المستوى». من جهته، قال أجاي باندي: «يشرفنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز دبي المالي العالمي الذي يعد واحداً من المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وأضاف «نحن على يقين من المنافع المتبادلة التي ستنجم عن هذا الاتفاق، ونتطلع إلى مشاركة الفوائد الكبيرة التي ستحققها مع عملائنا سواء في قطاع الخدمات المالية أو خارجه». يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي شهد نمواً متزايداً في عدد من الشركات الهندية التي تعمل من المركز.