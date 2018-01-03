«الخوف من التفويت» يغري المضاربين على «العملات المشفرة»

فرانكفورت (د ب أ)

تزايد عدد الخبراء المعنيين الذين ينأون بأنفسهم عن استخدام كلمة «عملة رقمية» عند الحديث عن الـ«بتكوين». ويرى الخبراء أن عرضة هذه العملة للتذبذب يقلل من إمكانية اعتبارها وسيلة دفع صالحة.

ارتفع سعر الـ«بتكوين» قبل ثلاثة أسابيع إلى نحو 20 ألف دولار ثم تدنى إلى قرابة 11 ألف دولار قبل أسبوعين، ليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 15 ألف دولار.

ولو حدث ذلك مع اليورو على سبيل المثال، لتسبب في إصابة الناس بالذعر. ولكن الحديث تزايد بدلاً من ذلك عن «سلعة مضاربة»، وهو رهان الإنسان على أن يجد شخصاً مستعداً لأن يدفع له مزيداً من المال من أجل شيء لا يعرف معظم الناس حقيقته.

ويدق «يواخيم جولدبرج»، المدون والخبير في السلوك الاقتصادي، نواقيس الخطر بشدة، لافتاً إلى أن الأمر بات يشبه فقاعة «دوت كوم»، عندما كان قليل من الناس يدركون آنذاك ماهية شركات التكنولوجيا، ومع ذلك كان الجميع يتساءلون: «لماذا لا أكون معهم أنا أيضاً؟».