المبعوثة الأممية تحقق باضطهاد الروهينجا في ميانمار

رانجون (أ ف ب)
قالت الأمم المتحدة أمس، إن مبعوثتها لحقوق الإنسان لميانمار ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانجهي لي ستبدأ بعد غد الاثنين زيارة إلى ميانمار لمدة 12 يوماً تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف.
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وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينجا في ولاية راخين الشمالية.
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ودانت لي الحملة ووصفتها بأنها «غير مقبولة» ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين.
إلا إن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وتشهد ميانمار تصاعداً في التشدد الديني البوذي.